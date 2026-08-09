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台中防空演習明天登場 市警局曝停課停業避難重點

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市2026城鎮韌性（防空）演習在10日辦理，市警局提醒市民配合演練。圖／台中市警局提供
台中市2026城鎮韌性（防空）演習在10日辦理，市警局提醒市民配合演練。圖／台中市警局提供

2026年台中市城鎮韌性（防空）演習將在明天（10日）下午2時30分至3時舉行，屆時將實施防空警報發放、疏散避難及交通管制等演練。市警局提醒市民配合警察與民防人員引導，共同完成防護演練。

台中市警局指出，此次演習採「有預警、分區同時段」方式辦理，警報發放後，民眾應立即停止各類活動及營業，就近進入防空避難設施、地下室或堅固建築物避難，並遵循「地下優於地上、室內優於室外、遠離門窗、避開危險物品」原則，切勿在街道觀望或拍攝演習情形。

演習期間，除醫療急救、消防救災及依法執行勤務車輛外，一般行人及車輛均應配合管制避難；搭乘大眾運輸旅客應依現場人員指示疏散，機場、港口、鐵路、高鐵、捷運及公路運輸維持正常運作，惟旅客下車（機）後仍須配合避難。

市警局表示，今年演習與往年不同之處，包括演習時間調整為下午2時30分至3時、「車停人就近避難」，以及「行動網路降速」情境演練；期間部分行動上網服務可能降速或無法使用，影音串流、視訊通話、照片傳送、行動支付及雲端服務均可能受影響，但語音通話、簡訊、室內固定網路Wi-Fi仍可正常使用，請市民不必緊張，勿誤認為設備故障。

市警局呼籲，市民可事先下載「警政服務APP」或「消防防災e點通」，查詢住家、工作地點附近避難設施位置並預存離線地圖；各大樓管委會、保全及住戶也請配合開啟地下室等避難空間，引導民眾避難，並於演習期間配合各項管制，共同打造安全韌性城市。

台中市2026城鎮韌性（防空）演習在10日辦理，市警局提醒市民配合演練。圖／台中市警局提供
台中市2026城鎮韌性（防空）演習在10日辦理，市警局提醒市民配合演練。圖／台中市警局提供

台中市2026城鎮韌性（防空）演習在10日辦理，市警局提醒市民配合演練。圖／台中市警局提供
台中市2026城鎮韌性（防空）演習在10日辦理，市警局提醒市民配合演練。圖／台中市警局提供

台中市2026城鎮韌性（防空）演習在10日辦理，市警局提醒市民配合演練。圖／台中市警局提供
台中市2026城鎮韌性（防空）演習在10日辦理，市警局提醒市民配合演練。圖／台中市警局提供

台中市2026城鎮韌性（防空）演習在10日辦理，市警局製作多國語言版本，提醒在台外國人士配合。圖／台中市警局提供
台中市2026城鎮韌性（防空）演習在10日辦理，市警局製作多國語言版本，提醒在台外國人士配合。圖／台中市警局提供

台中 停課 民防 城鎮韌性演習

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