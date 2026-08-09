專家看演習：驗證這4大調整 強化跨區增援

國軍年度漢光演習完成前四天的操演，中華戰略前瞻協會副研究員揭仲分析，目前為止可發現，後備部隊全用美援裝備、增援東岸離島、淡江大橋封橋、更重視無人機攻防等新調整。淡江大學戰略所副教授林穎佑建議，軍方在演習完成後，應該可以在不洩密的情況下，向外界說明究竟達成了哪些調整與改進。

揭仲指出，根據演習想定，操演前三天應屬於「備戰部署」、「戰力保存與防護」階段，昨日起進入「聯合反登陸」；今年漢光演習到目前為止，可發現四項新的調整，包括後備旅完全以美援裝備編成，彌補我方對於後備部隊武器裝備不足的問題，同時也驗證後備部隊需要多少時間熟悉這些新武器。

其次，因應新的威脅型態，軍方實際驗證增援蘭嶼、綠島等離島，顯示軍方確實體認共軍可能利用離島作為火力或前進基地；同時，首度驗證淡江大橋封橋，也是正視淡江大橋通車後，對淡水河防衛作戰的新威脅。另外，國防部今年更將無人機攻防的狀況納入想定，例如開始重視武器的偽裝和無人機防護裝備，顯示國防部已在進行相關試驗與驗證。

揭仲說，漢光演習到目前為止，演練多次南部、中部甚至東部對北部的跨區增援，顯示我方認為，共軍主力有能力直攻北部地區，必須演練從不同區域跨區增援北部地區。

林穎佑分析，除了首度跨區增援蘭嶼、驗證淡江大橋阻絕之外，軍方首度使用大型直升機運輸跨區增援部隊，凸顯部隊南北支援必須具備的機動性。

不過，揭仲也指出，軍方期待透過漢光演習提升各級部隊去中心化指管和臨機判斷的目標，外界很難從現有操演片段了解部隊運作狀況，這只有真正參演的部隊才能體會。

林穎佑表示，外界很難從各項公開演習科目去一窺去中心化指管、無劇本作戰等驗證的成果，軍方應可在演習結束後，在不洩密的情況下，說明軍方究竟達成哪些調整與改進。