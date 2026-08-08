漢光演習第四天 專家：驗證無人機等新調整、強調跨區增援

國軍年度漢光演習完成前四天的操演，中華戰略前瞻協會副研究員揭仲分析，目前為止可發現增援東岸離島、淡江大橋封橋、更重視無人機攻防等新調整，但外界所見的多半是片段式公開科目，真正的去中心化指管等考驗部隊的項目，恐怕只有參演官兵才能體會。淡江大學戰略所副教授林穎佑建議，軍方在演習完成後，應該可以在不洩密的情況下，向外界說明究竟達成了哪些調整與改進？

揭仲指出，根據演習想定，操演前三天應屬於「備戰部署」、「戰力保存與防護」階段，昨日起進入「聯合反登陸」階段，今年漢光演習到目前為止，可發現四項新的調整，包括後備旅完全以美援裝備編成，彌補我方對於後備部隊武器裝備不足的問題，同時也驗證後備部隊需要多少時間熟悉這些新武器。

其次因應新的威脅型態，軍方也實際驗證增援蘭嶼、綠島等離島，顯示軍方確實體認共軍可能利用離島作為火力或前進基地；同時首度驗證淡江大橋封橋，也是正視淡江大橋通車後，對淡水河防衛作戰的新威脅。另外，國防部今年更重視將無人機攻防的狀況納入想定，例如開始重視武器的偽裝和無人機防護裝備，顯示國防部已在進行相關試驗與驗證。

揭仲並認為，漢光演習到目前為止演練多次南部、中部甚至東部對北部的跨區增援，顯示我方認為共軍主力有能力直接進攻北部地區，必須演練從不同區域跨區增援北部地區。

不過揭仲指出，軍方期待透過漢光演習提升各級部隊去中心化指管和臨機判斷的目標，外界恐怕還很難從現有的操演片段中，實際了解部隊運作的狀況，恐怕只有真正參演的部隊，曾能真正體會。

林穎佑進一步分析，除了首度跨區增援蘭嶼、驗證淡江大橋阻絕之外，軍方這次也首度使用大型直升機運輸跨區增援部隊，凸顯部隊南北支援必須具備的機動性。

林穎佑並表示，外界很難從現有的各項公開演習科目去一窺去中心化指管、無劇本作戰等驗證的成果，軍方應該可以在漢光演習結束後，在不洩密的情況下，向外界說明軍方究竟達成了哪些調整與改進？