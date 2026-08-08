漢光進入反登陸階段 賴清德總統赴左營登艦視察

「漢光42號實兵演習」今天進入第4天，作戰進程來到「聯合反登陸及濱海打擊」階段。賴清德總統今天也前往左營軍港，登上海軍船艦視察演習情形；海巡署表示，「白海豚」颱風外圍環流未影響操演，海巡艦艇已完成整備，接下來將與國軍進行「聯合反封鎖護航」等實兵演練。

海洋委員會主委管碧玲今天同赴左營軍港，視導「輕快兵力緊急出港」課目，了解國軍與海巡在緊急狀況下的協同運作。管碧玲6日也曾前往台北港，登上海巡「八里艦」，視察海巡艦艇艤裝及平戰轉換整備情形。

海巡署表示，漢光42號實兵演習自8月5日至14日實施，目前已進入「聯合反登陸及濱海打擊」階段，接下來還將進行「聯合反封鎖護航」實兵演練；從艦艇艤裝、濱海打擊到反封鎖護航，海巡艦艇均已完成相關整備。

各地區分署也同步執行「聯合海上防禦演練」、「據點防禦陣地」、「側翼警戒任務」及「重要防護目標演練」等課目，驗證海巡在戰時與國軍協同作戰，以及由平時勤務轉換為戰時任務的能力。

海巡署指出，海巡平時負責海疆及海上治安，戰時依法納入整體防衛作戰體系；演習期間也持續透過聯合情監偵掌握台灣周邊海域動態，部署岸、海勤務，並與國防部協同應處。