第一作戰區戰傷救護演練 驗證各級救護站協調後送

國軍年度漢光演習完成前四天的操演，中華戰略前瞻協會副研究員揭仲分析，目前為止可發現增援東岸離島、淡江大橋封橋、更重視無人機攻防等新調整，但外界所見的多半是片段式公開科目，真正的去中心化指管等考驗部隊的項目，恐怕只有參演官兵才能體會。淡江大學戰略所副教授林穎佑建議，軍方在演習完成後，應該可以在不洩密的情況下，向外界說明究竟達成了哪些調整與改進？

2026-08-08 22:35