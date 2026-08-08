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第一作戰區戰傷救護演練 驗證各級救護站協調後送

中央社／ 澎湖縣8日電

國軍「漢光42號演習實兵演練第4日，第一作戰區今天實施戰傷救護及醫療後送演練，結合作戰區衛勤支援機制，逐級將傷患後送至地區醫院，驗證各級救護站協調聯繫與醫療後送效能。

第一作戰區今天戰傷救護及醫療後送演練，模擬部隊接戰後，遭敵砲擊造成傷患，立即開設連傷患收集點（CCP），完成傷情評估與初步處置後，向營救護站申請後送。

戰傷救護及醫療後送過程，官兵模擬傷患抵達後，由救護站官兵先行解除傷患武裝，再次實施檢傷分類，依MARCH流程複查傷勢、處置危及生命狀況，並評估生命徵象、完成傷票紀錄及回報，1支部衛生連接獲命令後，派遣野戰型救護車前往，完成傷情交接並將傷患後送至地區醫院，驗證緊急醫療應處效能。

漢光 實兵演練 演習

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