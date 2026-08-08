漢光演習 馬防部北竿實施反登陸作戰演練

國軍「漢光42號演習」實兵演練第4日，馬防部於北竿實施反登陸作戰演練，模擬敵軍船團企圖登島，官兵與教召召員依令進入戰鬥位置，執行據點戰鬥與機動打擊部隊應援，驗證臨戰應處能力。

馬祖防衛指揮部今天發布新聞稿指出，北高守備大隊結合教召部隊，於北竿地區實施反登陸作戰演練，模擬敵軍船團企圖登島，官兵與召員依想定狀況，遂行據點群戰鬥及機動打擊部隊應援等課目，驗證部隊指揮管制、兵力機動及臨戰應處能力。

馬防部表示，演練結合「同心36號演習」，狀況下達後，北高守備大隊官兵及教召部隊召員立刻依令進入戰鬥位置，運用建制武器實施防護射擊。機步連接獲支援命令後，即乘坐CM21裝甲運兵車機動前往指定位置，運用車裝50機槍等建制武器執行打擊任務，與守備部隊共同遂行反登陸作戰。

馬防部透過新聞稿強調，實兵與實地演練，讓現役部隊與教召召員熟悉防區地形、任務編組及指揮管制程序，並檢視動員部隊納編後的協同作戰效能。

連江縣後備服務中心今天則發布新聞稿表示，日前於北竿70據點，協同北竿守備大隊實施阻絕設置演練。後備輔導幹部依任務編組投入支援工作，透過軍民協同作業驗證戰時民力運用機制，展現軍民一體、攜手守護家園的堅實能量，進一步強化地方整體防衛韌性。