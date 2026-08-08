第四作戰區台南戰略溝通 心戰喊話車現蹤市區

漢光42號演習負責南部防務的第四作戰區今天表示，昨天在台南地區演練部隊展開「戰略溝通作為」，心戰喊話車也現蹤市區，實施廣播及影像播放。

第四作戰區今天發布新聞稿指出，「戰略溝通作為」是透過村、里長及後備輔導幹部發放「安全指引」與文宣傳單，模擬戰時引導民眾前往指定避難處所，兼顧部隊機動與民眾安全。

在演練過程中，由心戰小組召集村、里長、後備輔導幹部等關鍵對象，分發相關文宣傳單、安全指引及圖卡，進行任務說明，隨後實施傳單傳散引導群眾，並說明安全指引運用方式，以利部隊機動、群眾疏導及作戰任務。

此外，心戰特遣隊的心戰喊話車也現蹤台南市區，搭配徵購、用的行動宣傳車，同步實施廣播與影像播放，讓演習平安順利。