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漢光Day4海軍「近岸防禦」操演 賴總統親睹無人機尾翼脫落

聯合報／ 記者李人岳／高雄即時報導
中型自殺無人機」出現左後尾翼升降舵絞鍊脫落。記者張文玠／攝影
中型自殺無人機」出現左後尾翼升降舵絞鍊脫落。記者張文玠／攝影

漢光演習第四天，海軍在左營海域操演「濱海打擊、近岸防禦」，賴清德總統也親臨視導。不過，在模擬演練「中型自殺無人機」與「新式攻擊性無人機」俯衝攻擊敵軍時，一架定翼型的「中型自殺無人機」卻出現左後尾翼升降舵絞鍊脫落，僅靠著單邊繼續在灘岸上空盤旋飛行，完成操演。

漢光演習第四天，依照戰況想定推演到「聯合反登陸」階段，海軍在左營海域操演「濱海打擊、近岸防禦」，賴總統也親臨視導，並登上海軍光六飛彈快艇，在打擊部隊出航前，透過艇上廣播對官兵精神講話。

快艇分隊4艘光六快艇搭配已完成平戰轉換，加裝雄三反艦飛彈的海巡署安平級巡邏艦「八里艦」緊急出港，配合陸戰隊M109特種作戰突擊艇，模擬對進襲灘岸的敵軍水上艦艇、載具發動攻擊。海岸線後方則有海軍濱海作戰指揮部的岸置雄風飛彈協同作戰。

賴總統也在國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海委會主委管碧玲、海軍司令蔣正國等官員陪同下，抵達桃子園海灘視察海軍操演。

過程中，海軍也出動正在測試中的「中型自殺無人機」與「新式攻擊性無人機」等2款無人機，在操演場上空來回巡航，並且模擬對假想目標俯衝攻擊；海陸特戰突擊艇也放飛「監偵型無人機」，進行戰場監控。

不過過程中，一架定翼型的「中型自殺無人機」卻出現左後尾翼升降舵絞鍊脫落，只剩一邊仍吊在機翼後方的狀況，不過意外狀況並未影響這架無人機的操作，仍繼續在灘岸上空盤旋飛行，直到操演狀況結束。

除了海軍艦艇及陸戰隊快艇之外，空軍也出動機群在外圍空域參與聯合打擊任務，據了解，空軍出動IDF經國號模擬對外海敵艦發動炸射攻擊，E-2K預警機及P-3C反潛機則在空域支援作戰管制及反潛制海。

漢光演習第四天，海軍在左營海域操演「濱海打擊、近岸防禦」，空軍出動IDF經國號戰機，E-2K預警機（如圖）支援對海攻擊與作戰管制。記者李人岳／攝影
漢光演習第四天，海軍在左營海域操演「濱海打擊、近岸防禦」，空軍出動IDF經國號戰機，E-2K預警機（如圖）支援對海攻擊與作戰管制。記者李人岳／攝影

漢光演習第四天，海軍在左營海域操演「濱海打擊、近岸防禦」，出動海陸特戰突擊艇（圖中）光六飛彈快艇，搭配完成平戰轉換的海巡艦（圖後方），對假想進犯登陸敵軍發動攻擊。記者李人岳／攝影
漢光演習第四天，海軍在左營海域操演「濱海打擊、近岸防禦」，出動海陸特戰突擊艇（圖中）光六飛彈快艇，搭配完成平戰轉換的海巡艦（圖後方），對假想進犯登陸敵軍發動攻擊。記者李人岳／攝影

漢光演習第四天，海軍在左營海域操演「濱海打擊、近岸防禦」，一架「中型自殺無人機」出現左後尾翼升降舵絞鍊脫落，只剩一邊仍吊在機翼後方的意外狀況。記者李人岳／攝影
漢光演習第四天，海軍在左營海域操演「濱海打擊、近岸防禦」，一架「中型自殺無人機」出現左後尾翼升降舵絞鍊脫落，只剩一邊仍吊在機翼後方的意外狀況。記者李人岳／攝影

漢光演習第四天，海軍在左營海域操演「濱海打擊、近岸防禦」，賴清德總統在國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海委會主委管碧玲、海軍司令蔣正國等官員陪同下，視察海軍操演。記者李人岳／攝影
漢光演習第四天，海軍在左營海域操演「濱海打擊、近岸防禦」，賴清德總統在國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海委會主委管碧玲、海軍司令蔣正國等官員陪同下，視察海軍操演。記者李人岳／攝影

無人機 海軍 漢光演習 賴清德

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