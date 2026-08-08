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賴清德視導漢光演習 登光六飛彈快艇發布三軍統帥廣播

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
賴清德總統（前中）今視導國軍漢光42號海軍操演。記者張文玠／攝影
賴清德總統（前中）今視導國軍漢光42號海軍操演。記者張文玠／攝影

國軍「漢光42號演習」實兵演練今於海軍左營基地與桃子園海灘進行，操演核心聚焦於「聯合反登陸、濱海打擊、灘岸戰鬥」。賴清德總統今親臨現場視導，並親自登上編號64的光華六號飛彈快艇駕駛台，聽取艇長簡報後對全體參演官兵發布三軍統帥廣播，強調漢光演習旨在透過實兵、實地、實裝檢驗國土防衛與臨戰應變能力。 

本次演練由海軍濱海作戰大隊操演主力，配合平戰轉換的海巡八里艦與海軍光六飛彈快艇分隊演練緊急出港，隨即展開濱海打擊任務。陸基部分則出動機動雷達車與雄風飛彈發射車組，形成強大的陸基反艦打擊能量。 

在近岸防禦與灘岸作戰方面，海軍陸戰隊特別出動4艘M109特種作戰突擊艇於海域實施高速巡邏與反滲透演練。同時，本次演訓高度強化現代化科技作戰，導入多元無人機載具，包含陸用型監偵無人機提供即時戰場情資，並搭配新式攻擊性無人機與中型自殺無人機執行目標獲得與精準打擊，展現國軍多層次的堅實防衛戰力。

漢光演習今於高雄近岸海域進行實兵演練，海軍陸戰隊官兵於 M109 特種作戰突擊艇上發射監偵型無人機。記者張文玠／攝影
漢光演習今於高雄近岸海域進行實兵演練，海軍陸戰隊官兵於 M109 特種作戰突擊艇上發射監偵型無人機。記者張文玠／攝影

國軍漢光演習今於高雄桃子園海灘進行近岸防禦，海軍陸戰隊出動M109特種作戰突擊艇於海面進行快速應變與灘岸巡邏。記者張文玠／攝影
國軍漢光演習今於高雄桃子園海灘進行近岸防禦，海軍陸戰隊出動M109特種作戰突擊艇於海面進行快速應變與灘岸巡邏。記者張文玠／攝影

國軍漢光演習今於左營基地進行近岸防禦操演，新式攻擊性無人機升空進行戰術打擊演練。記者張文玠／攝影
國軍漢光演習今於左營基地進行近岸防禦操演，新式攻擊性無人機升空進行戰術打擊演練。記者張文玠／攝影

國軍漢光演習今於左營基地進行近岸防禦操演，中型自殺無人機升空進行精準打擊演練。記者張文玠／攝影
國軍漢光演習今於左營基地進行近岸防禦操演，中型自殺無人機升空進行精準打擊演練。記者張文玠／攝影

國軍漢光演習今於高雄桃子園海灘進行近岸防禦，海軍陸戰隊出動M109特種作戰突擊艇於海面進行快速應變與灘岸巡邏。記者張文玠／攝影
國軍漢光演習今於高雄桃子園海灘進行近岸防禦，海軍陸戰隊出動M109特種作戰突擊艇於海面進行快速應變與灘岸巡邏。記者張文玠／攝影

總統賴清德（右三）今前往海軍左營基地視導漢光演習，登上光華六號飛彈快艇64艇駕駛台，透過廣播向參演官兵發布三軍統帥廣播並慰勉辛勞。記者張文玠／攝影
總統賴清德（右三）今前往海軍左營基地視導漢光演習，登上光華六號飛彈快艇64艇駕駛台，透過廣播向參演官兵發布三軍統帥廣播並慰勉辛勞。記者張文玠／攝影

國軍漢光演習今於高雄桃子園海灘進行近岸防禦，海軍陸戰隊出動M109特種作戰突擊艇於海面進行快速應變與灘岸巡邏。記者張文玠／攝影
國軍漢光演習今於高雄桃子園海灘進行近岸防禦，海軍陸戰隊出動M109特種作戰突擊艇於海面進行快速應變與灘岸巡邏。記者張文玠／攝影

漢光演習 賴清德 國軍

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