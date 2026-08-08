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賴清德視導漢光演習 登光六飛彈快艇發布三軍統帥廣播
國軍「漢光42號演習」實兵演練今於海軍左營基地與桃子園海灘進行，操演核心聚焦於「聯合反登陸、濱海打擊、灘岸戰鬥」。賴清德總統今親臨現場視導，並親自登上編號64的光華六號飛彈快艇駕駛台，聽取艇長簡報後對全體參演官兵發布三軍統帥廣播，強調漢光演習旨在透過實兵、實地、實裝檢驗國土防衛與臨戰應變能力。
本次演練由海軍濱海作戰大隊操演主力，配合平戰轉換的海巡八里艦與海軍光六飛彈快艇分隊演練緊急出港，隨即展開濱海打擊任務。陸基部分則出動機動雷達車與雄風飛彈發射車組，形成強大的陸基反艦打擊能量。
在近岸防禦與灘岸作戰方面，海軍陸戰隊特別出動4艘M109特種作戰突擊艇於海域實施高速巡邏與反滲透演練。同時，本次演訓高度強化現代化科技作戰，導入多元無人機載具，包含陸用型監偵無人機提供即時戰場情資，並搭配新式攻擊性無人機與中型自殺無人機執行目標獲得與精準打擊，展現國軍多層次的堅實防衛戰力。
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