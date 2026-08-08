聽新聞
0:00 / 0:00
影／漢光42號演習第4天 陸射劍二機動進陣地展開防空部署
國軍「漢光42號演習」實兵演練今天進入第4天，陸軍持續在桃園地區進行防空作戰演練，出動陸射劍二防空系統，模擬敵情威脅下快速機動、進入陣地並完成部署，驗證部隊短程防空應變能力。
演練過程中，搭載陸射劍二系統的車輛行駛進入陣地，在完成迴轉、停妥後，車組員隨即下車展開裝備，迅速進行陣地部署。車組員分工合作，將相關裝備架設完成，從機動到建立防空陣地，展現部隊快速轉換作戰狀態的能力。
裝備架設完成後，車組員進一步將射控系統移至安全的位置進行操作，官兵依程序展開射控作業，模擬戰場環境下接獲命令後，迅速建立防空作戰能力。
陸射劍二為我國自行研發的短程防空飛彈系統，主要用於攔截低空及近程空中威脅，可因應戰鬥機、直升機及大型無人載具等目標。此次演練著重部隊從機動、進入陣地、裝備架設到射控操作的完整流程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。