影／父親節遇漢光演習 賴總統：向國軍弟兄致意

今天是父親節，漢光42號演習也正在進行。賴清德總統拍攝影片，並透過社群媒體感謝每個國軍眷屬，理解官兵因為任務無法時時陪伴，用鼓勵和支持，讓他們能夠全心投入演訓工作，他並代表全體國人，向所有投入漢光演習的國軍弟兄姊妹，以及一路支持他們的家人，致上最深的敬意與感謝。

賴總統表示，許多國軍官兵仍在營區、海上，執行戰備和演訓任務，對許多國軍同仁來說，雖然人在崗位上，心中仍然惦記著家人，他也要感謝每個國軍眷屬，理解官兵因為任務無法時時陪伴，用鼓勵和支持，讓他們能夠全心投入演訓工作。

賴清德說，漢光演習的意義，就是透過貼近實際狀況的情境，檢驗部隊臨機判斷、應變和協同作戰的能力，在演習中發現問題，就如實反映、立即改進，「平時準備得愈扎實，面對各種考驗，部隊就能更迅速、穩健地應變」。

賴總統表示，要代表全體國人，向所有投入漢光演習的國軍弟兄姊妹，以及一路支持他們的家人，致上最深的敬意與感謝，「祝大家父親節快樂」。