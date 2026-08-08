影／視導漢光 賴總統登光六64艇統帥廣播勉：堅實戰力、守護主權

國軍漢光42號演習今天進行「濱海打擊、近岸防禦」操演，總統賴清德也視導海軍演習，登上編號64的光六飛彈快艇實施三軍統帥廣播。賴總統表示，面對外來威脅，政府努力提升國防力量，也勤勉同仁在演習中積極應對、強化協同默契，以堅實戰力、守護國家主權與人民安全。

今天演習作戰進程為「聯合反登陸、濱海打擊、灘岸戰鬥」，海軍主要執行「濱海打擊、近岸防禦作戰」。操演以左營基地為場景，由濱海作戰大隊運用機動雷達車、機動飛彈車、飛彈快艇、海巡艦及近岸防禦特戰部隊等單位，並結合各型無人機執行目標獲得及火力打擊，強化擊殺鏈效能，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊宜海宜陸之戰力。

海軍光六飛彈快艇分隊，配合完成平戰轉換的海巡八里艦，緊急出港執行濱海打擊任務。在實施緊急出海演練前，親臨視導的賴總統先登上光六64號飛彈快艇，在聽取艇長性能諸元簡報後，在64艇上對參演官兵發表統帥廣播。

賴總統表示，此刻他在飛彈快艇64艇駕駛台。同仁接獲命令緊急出港，執行濱海打擊任務。漢光演習的目的是透過實兵、實地、實裝，檢驗指揮協同、臨戰應變以及國土防衛能力。

賴總統指出，面對外來的威脅和挑戰，政府持續努力提升國防力量，給予國軍和海巡同仁最大的支持；也勤勉各位在演習中積極應對，強化協同默契，才能夠因應各種狀況，以堅實戰力、守護國家主權與人民安全。祝各位任務圓滿成功，大家辛苦了。