聽新聞
0:00 / 0:00

影／視導漢光 賴總統登光六64艇統帥廣播勉：堅實戰力、守護主權

聯合報／ 記者王小萌李人岳／台北即時報導
賴清德總統今視導國軍漢光42號海軍操演。記者張文玠／攝影
賴清德總統今視導國軍漢光42號海軍操演。記者張文玠／攝影

國軍漢光42號演習今天進行「濱海打擊、近岸防禦」操演，總統賴清德也視導海軍演習，登上編號64的光六飛彈快艇實施三軍統帥廣播。賴總統表示，面對外來威脅，政府努力提升國防力量，也勤勉同仁在演習中積極應對、強化協同默契，以堅實戰力、守護國家主權與人民安全。

今天演習作戰進程為「聯合反登陸、濱海打擊、灘岸戰鬥」，海軍主要執行「濱海打擊、近岸防禦作戰」。操演以左營基地為場景，由濱海作戰大隊運用機動雷達車、機動飛彈車、飛彈快艇、海巡艦及近岸防禦特戰部隊等單位，並結合各型無人機執行目標獲得及火力打擊，強化擊殺鏈效能，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊宜海宜陸之戰力。

海軍光六飛彈快艇分隊，配合完成平戰轉換的海巡八里艦，緊急出港執行濱海打擊任務。在實施緊急出海演練前，親臨視導的賴總統先登上光六64號飛彈快艇，在聽取艇長性能諸元簡報後，在64艇上對參演官兵發表統帥廣播。

賴總統表示，此刻他在飛彈快艇64艇駕駛台。同仁接獲命令緊急出港，執行濱海打擊任務。漢光演習的目的是透過實兵、實地、實裝，檢驗指揮協同、臨戰應變以及國土防衛能力。

賴總統指出，面對外來的威脅和挑戰，政府持續努力提升國防力量，給予國軍和海巡同仁最大的支持；也勤勉各位在演習中積極應對，強化協同默契，才能夠因應各種狀況，以堅實戰力、守護國家主權與人民安全。祝各位任務圓滿成功，大家辛苦了。

主權 漢光演習 賴清德

延伸閱讀

賴總統視導漢光42號演習 持續強化國防、關鍵基礎設施安全

總統視導漢光演習 登八里艦檢視戰力防護及應變作為

萬鈞演練 賴總統全副裝備夜登雲豹甲車

漢光演習　國防部聚焦多域拒止、韌性防衛能力

相關新聞

漢光演習反登陸演練 總統登艇喊話

國軍漢光四十二號演習昨日由海軍進行「濱海打擊、近岸防禦」操演，賴清德總統登上編號六十四的光六飛彈快艇對官兵廣播精神講話；他說，面對外來威脅，政府努力提升國防力量，也期勉國軍和海巡在演習中積極應對、強化協同默契，以堅實戰力、守護國家主權與人民安全。

專家看演習：驗證這4大調整 強化跨區增援

國軍年度漢光演習完成前四天的操演，中華戰略前瞻協會副研究員揭仲分析，目前為止可發現，後備部隊全用美援裝備、增援東岸離島、淡江大橋封橋、更重視無人機攻防等新調整。淡江大學戰略所副教授林穎佑建議，軍方在演習完成後，應該可以在不洩密的情況下，向外界說明究竟達成了哪些調整與改進。

漢光演習第四天 專家：驗證無人機等新調整、強調跨區增援

國軍年度漢光演習完成前四天的操演，中華戰略前瞻協會副研究員揭仲分析，目前為止可發現增援東岸離島、淡江大橋封橋、更重視無人機攻防等新調整，但外界所見的多半是片段式公開科目，真正的去中心化指管等考驗部隊的項目，恐怕只有參演官兵才能體會。淡江大學戰略所副教授林穎佑建議，軍方在演習完成後，應該可以在不洩密的情況下，向外界說明究竟達成了哪些調整與改進？

漢光進入反登陸階段 賴清德總統赴左營登艦視察

「漢光42號實兵演習」今天進入第4天，作戰進程來到「聯合反登陸及濱海打擊」階段。賴清德總統今天也前往左營軍港，登上海軍船艦視察演習情形；海巡署表示，「白海豚」颱風外圍環流未影響操演，海巡艦艇已完成整備，接下來將與國軍進行「聯合反封鎖護航」等實兵演練。

影／漢光演習想定共軍多日飛彈連炸 第五作戰區備戰來襲船團

漢光42號演習持續推進，至今想定共軍多日以彈道飛彈和巡弋飛彈對台灣本島進行飽和攻擊，本島各作戰區正積極備戰迎擊敵來襲船團。第五作戰區M109自走砲目前仍在隱蔽位置待命，官兵透過持續砲操演練及裝備故障搶修，反覆演練接令出擊程序；M88裝甲救濟車也實施拖帶作業，驗證戰場裝備搶救能量。

漢光Day4海軍「近岸防禦」操演 賴總統親睹無人機尾翼脫落

漢光演習第四天，海軍在左營海域操演「濱海打擊、近岸防禦」，賴清德總統也親臨視導。不過，在模擬演練「中型自殺無人機」與「新式攻擊性無人機」俯衝攻擊敵軍時，一架定翼型的「中型自殺無人機」卻出現左後尾翼升降舵絞鍊脫落，僅靠著單邊繼續在灘岸上空盤旋飛行，完成操演。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。