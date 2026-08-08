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漢光演習驚見「隱形部隊」 通信裝備偽裝融入榕樹草地 偽裝網有來頭

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
通信部隊利用榕樹及植被作為天然背景，並搭配偽裝網遮蔽裝備，從遠處觀察幾乎難以察覺軍事設施。記者尤聰光／攝影
通信部隊利用榕樹及植被作為天然背景，並搭配偽裝網遮蔽裝備，從遠處觀察幾乎難以察覺軍事設施。記者尤聰光／攝影

漢光42號演習持續進行，台東海濱公園近日出現一支通信部隊進駐，他們利用公園既有的榕樹、草地等環境架設裝備，現場大量使用偽裝網，就連通信桅桿也偽裝處理，從遠處望去，整套軍事設施幾乎與周遭景觀融為一體，不少民眾經過時甚至沒有立即察覺，直到仔細觀察，才發現草地深處藏著軍事裝備。

一名平時經常到海濱公園散步的張姓市民表示，原本只是經過公園，並沒有特別注意草地後方的設備，「第一眼真的沒看到，後來仔細看才發現原來裡面有軍車和設備。」他說，平常海濱公園就是散步、騎腳踏車的地方，突然看到軍方進駐，感覺相當特別。

另一名騎單車經過的民眾則說，從道路上看過去，草地、樹木與偽裝網的顏色很接近，「如果不是知道在演習，可能騎過去就直接走了。」他認為，這次演習讓民眾難得看到平常不容易接觸到的軍事訓練場景，也讓大家更直觀感受到部隊在野外環境進行部署時的不同樣貌。

軍事專家表示，軍事偽裝其實並不是現代才出現的概念，從早期戰爭利用樹枝、樹葉、泥土等天然環境遮掩，到一戰後各國逐漸發展出專門的迷彩與偽裝裝備，核心概念始終是降低人員與裝備在特定環境中的辨識度。到了現代軍事演訓，偽裝也不只是替裝備換上「迷彩色」，而是依照周遭地形、植被及環境條件，讓部隊部署與背景產生更自然的融合。

該專家表示，中科院也自製多頻譜偽裝網，雷達波散射偽裝網表面配合背景設計的迷彩圖案及塗覆防近紅外線偽裝漆，內含具導電性的金屬纖維與抑燃性聚酯纖維混紡而成的導電性胚布，加上散射葉片設計，因此具有防制可見光、近紅外線及雷達波偵測等功能。

這次台東海濱公園的通信部隊部署，也讓這項原本只在軍事史或戰場畫面中看到的概念，直接出現在民眾熟悉的生活場域。榕樹、草地原本只是公園景觀的一部分，經過偽裝網與裝備配置後，卻成為軍事演訓的一環，也難怪不少民眾第一眼經過時，根本沒有發現草地深處另有玄機。

漢光42號演習期間，通信部隊進駐台東海濱公園，利用既有草地、榕樹等環境部署裝備，遠看與周遭景觀融為一體。記者尤聰光／攝影
漢光42號演習期間，通信部隊進駐台東海濱公園，利用既有草地、榕樹等環境部署裝備，遠看與周遭景觀融為一體。記者尤聰光／攝影

漢光42號演習期間，通信部隊架設通信設備及桅桿，並以偽裝材質降低辨識度，呈現野戰環境下融入地形的偽裝效果。記者尤聰光／攝影
漢光42號演習期間，通信部隊架設通信設備及桅桿，並以偽裝材質降低辨識度，呈現野戰環境下融入地形的偽裝效果。記者尤聰光／攝影

漢光演習

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