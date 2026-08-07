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影/ 一波三折…貨輪闖海域害漢光演習延誤 百名觀眾苦等直呼可惜

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸軍金門防衛指揮部今晚執行「漢光42號演習」實兵演練，圖為105榴彈砲射擊。圖/金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今晚執行「漢光42號演習」實兵演練，圖為105榴彈砲射擊。圖/金防部提供

陸軍金門防衛指揮部今晚實施「漢光42號演習」夜間實兵演練，原定晚間8時50分展開，卻因演習海域突出現多艘貨輪，演習延至晚間9時19分才開始，原規畫射擊的240榴彈砲、8吋榴彈砲及155加農砲等重型火砲也全數取消，整體火力大打折扣，讓到場的軍事迷頗為失望。

后湖海灘今天晚間8點多便擠滿前來觀賞演習的民眾與攝影愛好者，約有上百人提早卡位，不少人期待一睹重砲齊射、照亮夜空的震撼場面。隨著開打時間一再延後，現場民眾不時詢問「怎麼還沒開始？」等待氣氛逐漸轉為焦躁。

直到第一波砲聲響起，民眾才紛紛拿起手機、相機記錄畫面，不過整場射擊火力明顯不如預期密集，少了重砲連發的震撼感，不少人看完直呼「有點失望」。

據了解，金防部事前已依規定刊登火砲射擊公告，但演習開始前仍有7艘貨輪出現在演習海域鄰近區域。海巡人員緊急前往廣播驅離，僅2艘貨輪緩慢移動，其餘船隻仍停留在海域管制區外緣，軍方基於射擊安全，臨時調整演練內容。

金防部表示，此次演練以「策應作戰暨野戰防空」為課目，採「實人、實物、實時、實地、實情、實作」方式實施，模擬敵軍航渡企圖，由后湖海域一線據點同步對海、空目標實施實彈射擊，並結合大膽、二膽、東碇、獅嶼、猛虎嶼、復興嶼、北碇、草嶼及后嶼等九大離島守備隊，共同執行離島防護射擊，驗證各部隊指揮程序、指管通聯及離島獨立作戰能力。

此次演練動用105榴彈砲、120迫擊砲、42迫擊砲及20機砲等建制武器，並運用「部隊覺知應用套件（TAK）」整合部隊火力與指管通聯。不過，因多艘貨輪持續停留在海域管制區外圍，考量射擊安全，240榴彈砲、8吋榴彈砲及155加農砲等重型火砲最終均未實施射擊。

來自台中的遊客李先生表示，這次到金門旅遊，得知漢光演習有夜間實彈射擊，特地提早到后湖等待，「原本以為會看到重砲齊射，結果等了快半小時才開始，火力也沒有想像中密集，感覺有點可惜。」

也有民眾得知演習，是因為受到貨輪亂入而影響，不但時間延後且規模也縮水，認為軍方應該該硬起來，針對這些亂闖入，又不配合移動的船隻開罰。

陸軍金門防衛指揮部今晚執行「漢光42號演習」實兵演練，圖為精彩的實彈射擊。記者蔡家蓁/攝影
陸軍金門防衛指揮部今晚執行「漢光42號演習」實兵演練，圖為精彩的實彈射擊。記者蔡家蓁/攝影

陸軍金門防衛指揮部今晚執行「漢光42號演習」實兵演練，運用建制武器及各式火砲，實施「策應作戰暨野戰防空」實彈射擊。記者蔡家蓁/攝影
陸軍金門防衛指揮部今晚執行「漢光42號演習」實兵演練，運用建制武器及各式火砲，實施「策應作戰暨野戰防空」實彈射擊。記者蔡家蓁/攝影

陸軍金門防衛指揮部今晚執行「漢光42號演習」實兵演練，演習區域旁的后湖海灘擠滿慕名而來的遊客。記者蔡家蓁/攝影
陸軍金門防衛指揮部今晚執行「漢光42號演習」實兵演練，演習區域旁的后湖海灘擠滿慕名而來的遊客。記者蔡家蓁/攝影

陸軍金門防衛指揮部今晚執行「漢光42號演習」實兵演練，軍車出入管控。記者蔡家蓁/攝影
陸軍金門防衛指揮部今晚執行「漢光42號演習」實兵演練，軍車出入管控。記者蔡家蓁/攝影

漢光 漢光演習 觀眾

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