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漢光演習 雷霆2000多管火箭演練打擊登陸敵軍

中央社／ 台北7日電

國軍漢光42號實兵演習今天第3天，演習進入聯合反登陸階段，第三作戰區下午於桃園地區實施雷霆2000多管火箭系統火力支援演練，雷霆2000輪車快速機動至射擊陣地，演練火力打擊，支援前方部隊殲滅進犯敵軍於水際灘頭。

軍聞社報導指出，第三作戰區下午實施雷霆2000多管火箭系統火力支援演練，作戰部隊依令快速機動至射擊陣地，完成射擊前整備並實施區域火力打擊，支援前方部隊阻殲進犯敵軍，驗證砲兵部隊快速機動與火力支援能力。

報導說，模擬狀況為敵軍登陸船團向台灣近岸航渡，企圖遂行登陸作戰，作戰部隊接獲火力支援命令後，迅速完成車輛油料補充、裝備整備及戰備裝載，並依令機動部署，期間完成砲車作戰工具、偽裝及通信裝備等檢整，確保裝備與指揮通聯正常。

報導指出，後續部隊機動至射擊陣地，迅速完成射擊前準備，運用雷霆2000多管火箭系統實施火力打擊，支援前方部隊殲滅進犯敵軍於水際灘頭。

第三作戰區表示，聯合反登陸作戰期間，砲兵部隊須依敵情發展及前方作戰需求，快速完成戰術機動、陣地占領、射擊準備與火力發揚等作業，適時對敵實施火力打擊；此次演練著重磨練官兵裝備操作、指揮通聯及臨機應變能力，並驗證砲兵部隊快速部署與區域火力打擊效能，發揮火力支援戰力，提升反登陸作戰能力。

雷霆 漢光演習

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