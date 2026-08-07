影／漢光教召不只練專長 8名人父重返部隊旅長送禮慰問

漢光42號演習持續進行，第五作戰區同步驗證編實動員及後備戰力整合。其中，這批接受召集的人員中，有8位已為人父，在肩負家庭責任之餘，仍依召重返部隊投入演訓。

此次召回人員包括車輛駕駛及通訊專長，配合漢光演習投入相關任務。對不少後備軍人而言，重新穿上迷彩服，也代表暫時離開原本的工作與家庭生活。

第五作戰區所屬某旅旅長今日前往視導時，得知多名受召人員已為人父，也特別準備小禮物慰問，感謝他們即使已經成家、肩負照顧子女責任，仍依令返回部隊，投入國家防衛任務。

從專長召回、編成訓練到實際投入演習，此次漢光也透過編實動員，驗證後備人員能否在短時間內回到熟悉的軍事專業崗位；而對這群已經成為父親的後備軍人而言，保家衛國的「家」，也有了比過去更加具體的意義。