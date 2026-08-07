漢光演習操演綠島、蘭嶼機場防護 阻斷共軍登陸

漢光演習「登島防衛作戰」演練，國軍利用無人機空中偵蒐、構築防禦陣地，保護蘭嶼、綠島機場，阻斷共軍直升機登陸。

國軍第二作戰區兵力進駐蘭嶼、綠島邁入第2天，第二作戰區台東地區指揮部今天表示，實施「登島防衛作戰」戰備部署演練，模擬敵情威脅升高，部隊昨日奉命向蘭嶼、綠島實施應急增援。

演練的科目，機步排肩負起離島機場等關鍵基礎設施防護重任，迅速構築機動防禦陣地；同時，無人機組依令升空執行空中偵蒐，掌握防區周邊動態及敵軍位置，並將即時情資提供迫砲排完成射擊準備，藉由「偵蒐、回傳、打擊」作戰程序，強化部隊情監偵、火力支援及臨戰應變能力。

台東地區指揮部表示，無人機可有效拓展戰場偵蒐範圍，迫砲則能為地面部隊提供即時火力支援；透過情資共享、通聯協調及火力整合，可迅速掌握敵情，適時支援各項作戰任務，秉持「以實力護和平、用行動守家園」的信念，以綿密監控與堅實戰力守護東部與外、離島地區，展現國軍捍衛國土安全的堅定決心。