漢光演習演練空軍跑滑道搶修 4小時內重新開放起降戰機

漢光演習第三天，空軍新竹空軍基地模擬跑道遭空襲癱瘓，演練戰備副跑道啟用，同時展開彈坑填補、跑道搶修作業。地勤官兵運用機具填補級配和玻璃纖維鋪墊，在4小時內重新恢復跑道功能。空軍表示，目前也已經啟用無人機來協助跑道損害勘查作業。

漢光演習第三天，隨著戰況推演，空軍在新竹空軍基地模擬跑滑道遭到空襲破壞，道面上出現大批彈坑導致戰機無法降落，二聯隊出動地勤官兵、機具一方面進行戰備副跑道啟用作業，同時展開彈坑填補、跑道搶修作業。

二聯隊官兵出動輪式挖土機、鏟裝機、傾卸車、平路機和壓路機，運用各式機具將級配傾卸填補彈坑並且填平，並將多片折疊式玻璃纖維鋪墊組合鋪設在填平彈坑的上，完成跑滑道的修復。

空軍現場說明官指出，彈坑的大小，在平時訓練時可以擴大到50英呎，一般執行搶修作業完成堆土及刮平，大致要花費一個半小時的時間，完成後則會鋪上玻璃纖維板，尺寸是30英呎乘54英呎。

軍方在搶修作業期間，也在跑滑道後方部署陸射劍一型防空飛彈，進行低空防護。

設施中隊隊長林至軒中校說明，搶修作業首先由損勘小組進行場面、跑滑道勘查，最後選擇最有利的起降位置、路線，展開搶修作業。

林至軒說，搶修作業依據作業人數及彈坑數量、破損程度有不同編組和時限要求，且戰時還要考量級配籌補、機具調度等因素，平均約需要4小時內可完成搶修作業。

林至軒指出，軍方目前也已經採用無人機提升跑道損害勘查的效率。此外，戰時也會透過車機動員指令，動員民間業者和勤務召集的軍勤隊協助完成搶修作業。

漢光42號演習，空軍新竹基地官兵模擬跑道遭敵襲受損後，迅速運用各式機具進行彈坑填補與玻璃纖維跑道鋪墊架設。記者張文玠／攝影

漢光42號演習，空軍新竹基地官兵模擬跑道遭敵襲受損後，迅速運用各式機具進行彈坑填補與玻璃纖維跑道鋪墊架設。記者張文玠／攝影

漢光42號演習，空軍新竹基地官兵模擬跑道遭敵襲受損後，迅速運用各式機具進行彈坑填補與玻璃纖維跑道鋪墊架設。記者張文玠／攝影