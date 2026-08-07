影／漢光演習今登場 新竹基地幻象2000演練掛彈與緊急起飛升空

國軍「漢光42號演習」今於空軍新竹基地進行實兵演練。本次演練聚焦於「戰機潛力裝掛」、「跑（滑）道搶修」以及「戰機緊急起飛」等重要科目，展現空軍於受襲後的快速復原與立即接戰能力。 演練首先進行幻象2000戰機的「潛力裝掛」，官兵於限定時間內將魔法飛彈與雲母飛彈裝載至戰機上，恢復標準防空戰備外型。緊接著在跑（滑）道搶修演練中，設施中隊運用輪式挖土機等重型機具完成彈坑填補，並迅速鋪設折疊式玻璃纖維跑道，隨後幻象2000戰機順利接獲命令緊急起飛升空，圓滿完成防空演練。 漢光42號演習今於空軍新竹基地登場，官兵針對幻象2000戰機進行潛力裝掛演練，迅速完成魔法飛彈與雲母飛彈裝載。記者張文玠／攝影 漢光42號演習今於空軍新竹基地登場，官兵針對幻象2000戰機進行潛力裝掛演練，迅速完成魔法飛彈與雲母飛彈裝載。記者張文玠／攝影 漢光42號演習今於空軍新竹基地展開，官兵模擬跑道遭敵襲受損後，迅速運用各式機具進行彈坑填補與玻璃纖維跑道鋪墊架設。記者張文玠／攝影 漢光42號演習今於空軍新竹基地展開，官兵模擬跑道遭敵襲受損後，迅速運用各式機具進行彈坑填補與玻璃纖維跑道鋪墊架設。記者張文玠／攝影 漢光42號演習今於空軍新竹基地登場，官兵針對幻象2000戰機進行潛力裝掛演練，迅速完成魔法飛彈與雲母飛彈裝載。記者張文玠／攝影 漢光42號演習今於空軍新竹基地登場，幻象2000戰機飛行員接獲命令後迅速登機並滑行升空，展現空軍即時應變與捍衛領空之戰力。記者張文玠／攝影 漢光42號演習今於空軍新竹基地展開，官兵模擬跑道遭敵襲受損後，迅速運用各式機具進行彈坑填補與玻璃纖維跑道鋪墊架設。記者張文玠／攝影 漢光演習 演習 新竹 空軍 國軍