金門漢光演習 心戰喊話車穿梭村落、村里廣播全面啟動

國軍「漢光42號演習」實兵操演進入第3天，金門街頭今天下午出現心戰喊話車穿梭各鄉鎮，沿途播放軍事訊息，提醒民眾配合演習期間各項軍事行動與交通管制措施；各村里也同步透過廣播系統發布訊息，希望降低演習對民眾生活的影響，讓島嶼防衛任務順利推展。

金防部表示，面對當前敵情威脅及演習需求，金門守備大隊結合地方村里廣播系統，加強軍事訊息傳播，向民眾說明演習期間應注意事項，並呼籲配合各項交通管制及部隊機動作業，共同維護演習安全。

此次包括金寧鄉榜林村、新市里等地，都配合啟動村里廣播，由村長、里長協助傳遞軍方訊息，希望讓居民第一時間掌握演習動態，避免誤闖管制區域，影響部隊行動。

除了固定廣播外，金防部砲兵營也派出心戰喊話車，深入村里廣播較難涵蓋的偏遠地區巡迴播音，沿途提醒民眾配合演習措施。隨著車輛穿梭社區，也吸引不少民眾駐足關注，成為漢光演習期間街頭特殊景象。

金防部指出，透過村里廣播結合機動喊話車的方式，可提升軍事訊息傳播效率，強化軍民間即時溝通，讓地方民眾充分掌握演習資訊，展現軍民合作、全民共同支援防衛任務的韌性，也為外島防衛作戰建立更完整的應變能量。

國軍「漢光42號演習」實兵操演進入第3天，金防部砲兵營也派出心戰喊話車，深入村里廣播較難涵蓋的偏遠地區巡迴播音，沿途提醒民眾配合演習措施。圖／金防部提供