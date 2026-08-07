歲出增近1兆仍未編待遇預算 馬文君質疑行政院選擇性執法

立法院已三讀修正軍人待遇條例，提高志願役加給至每月3萬元，並提高警察、消防、海巡、移民及空勤人員退休所得替代率，但行政院在115、116年度預算均未編列相關經費，立委馬文君質疑政府未依法行政，呼籲行政院與國防部盡快編列預算，落實軍警消待遇保障。

馬文君指出，立法院已三讀通過軍人待遇條例修正案，明定志願役加給提高至每月3萬元，自115年1月1日起施行；警察、消防、海巡、移民及空勤人員退休所得替代率提高至最高80%的修法，也已完成法定程序。

她表示，相關修法已由行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄共同副署，總統並於114年6月27日公布施行，法定程序既已完成，行政院就應依法將所需經費編入年度預算，而非連續兩年未編列相關預算。

馬文君認為，若行政院認定修法有違憲疑義，應依法聲請憲法法庭審理，而非自行認定違憲、拒絕編列預算及發放待遇。她質疑，若僅因不符執政黨政策方向便選擇性執行法律，將有違依法行政原則。

她指出，提高志願役加給，是因應國軍長期面臨招募困難、編現比不足及留營不易等問題；提高警消等第一線人員退休所得替代率，則是對長年執行高風險勤務人員的保障。

馬文君表示，她長期監督國防預算，多次提醒國防部，國軍當前最迫切的問題不只是武器裝備，而是人力不足。她認為，再先進的武器若缺乏足夠人員操作、訓練與維修，也難以形成完整戰力，因此改善待遇、穩定人力是強化國防的重要一環。

她並指出，116年度中央政府總預算歲出超過3.6兆元，較前一年增加近1兆元，同時規畫還債1930億元，且未新增舉債，顯示政府並非沒有財政能力，而是不願依法編列相關預算。

馬文君呼籲，支持軍警消不能停留在口號，強化國防也不能只著重軍購而忽略人力，行政院及國防部應依法編列相關經費，積極與立法院溝通，讓軍警消待遇及保障真正落實。