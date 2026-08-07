漢光演習金防部出動心戰喊話車 村里長支援廣播

漢光演習第三天，空軍新竹空軍基地模擬跑道遭空襲癱瘓，演練戰備副跑道啟用，同時展開彈坑填補、跑道搶修作業。地勤官兵運用機具填補級配和玻璃纖維鋪墊，在4小時內重新恢復跑道功能。空軍表示，目前也已經啟用無人機來協助跑道損害勘查作業。

2026-08-07 17:17