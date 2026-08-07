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漢光演習金防部出動心戰喊話車 村里長支援廣播

中央社／ 金門7日電
國軍漢光42號實兵演習進入第3天，陸軍金門防衛指揮部7日出動心戰喊話車，實施軍事訊息傳播，並運用村里廣播系統呼籲民眾配合軍事行動，遵循交通管制措施。圖／中央社（金防部提供）
國軍漢光42號實兵演習進入第3天，陸軍金門防衛指揮部7日出動心戰喊話車，實施軍事訊息傳播，並運用村里廣播系統呼籲民眾配合軍事行動，遵循交通管制措施。圖／中央社（金防部提供）

國軍漢光42號實兵演練，陸軍金門防衛指揮部今天進行作戰地區村里廣播系統能量驗證課目，除村里長配合廣播軍事訊息，軍方也出動心戰喊話車至廣播不及處執行機動廣播。

國軍「漢光42號」實兵操演來到第3天，根據金防部新聞資料，因應當前敵情威脅，金防部金門守備大隊今天運用村里廣播系統，執行軍事訊息傳播，包括金寧鄉榜林村村長楊龍傳、金湖鎮新市里里長吳孟霖等，配合執行村里廣播，籲請民眾配合軍事行動，遵循交通管制措施。

此外，砲兵營運用心戰喊話車，於村里廣播不及偏遠地區沿路執行機動廣播，強化戰略溝通效能。據了解，心戰喊話車平日演習時可公告實彈射擊等資訊，戰時則可在敵我兵力懸殊、敵軍敗退等時機作心戰喊話，也可發送快報、傳單，於勝利在望時激勵民心等。

金防部表示，此次演習充分發揮「軍民整合」力量，俾以全民總力支援軍事作戰，展現外島獨立作戰韌性。

漢光 漢光演習 金防部 金門

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