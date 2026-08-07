高雄後備演練反制假訊息 機車張貼海報穿梭巷弄宣導

漢光42號實兵演習進入第3天，高雄市「2026城鎮韌性演習」今天進入第2天實作階段。後備指揮部指出，鼓山區後備軍人輔導幹部進行「錯假訊息駁斥」演練，運用機車機動張貼海報宣導等方式，向民眾澄清假訊息，強化民眾媒體識讀能力。

國軍漢光42號實兵演習5日至14日一連10天9夜實施，今天是漢光演習第3天，高雄實施的城鎮韌性演習是第2天的實作階段（首日是兵推）。

後備指揮部發布新聞稿指出，鼓山區後備軍人輔導幹部配合綜合實作，今天在楠陽國小協助開設救濟站與急救站，並實施「錯假訊息駁斥」演練，由輔導中心秘書賴青朋向現場民眾及員警澄清不實訊息，同時運用機車的便利性與機動性，張貼宣傳海報作為宣導工具，以強化民眾媒體識讀能力。

後備指揮部提到，此次演練狀況模擬網路社群平台流傳「國軍主官簽署投誠書、下令放棄抵抗及後備動員全面取消」等偽造影片及不實訊息，由輔導幹部向民眾說明均為人工智慧（AI）製作假訊息，並引用國防部澄清內容，強調國軍各級部隊指管系統運作正常、戰備任務持續執行，後備召集與報到均依計畫辦理，呼籲民眾不輕信、不轉傳，應以國防部官方網站及社群平台為主要查證管道。

另外，輔導幹部也運用機車的機動性，結合圖卡及標語，在巷口間進行宣傳，將正確訊息更直接、有效的傳達給在地民眾，發揮迅速、便捷的宣傳功能，協力駁斥錯假訊息。

後備指揮部表示，行政院政務委員季連成視導演練時，肯定後備指揮部運用輔導幹部協助「駁斥錯假訊息」的作為，並提出相關指導，肯定後備體系發揮軍民整合功能，協力維持社會正常運作以及支援軍事作戰的付出。