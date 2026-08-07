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屏東城鎮韌性演習 張惇涵肯定周春米治軍嚴謹

中央社／ 屏東縣7日電

行政院秘書長張惇涵今天南下坐鎮「2026城鎮韌性演習」屏東場，與屏東縣長周春米兵分兩路視察演習情況；從醫療降載到防空避難等演練，張惇涵肯定周春米「治軍嚴謹」。

屏東縣政府今天配合「2026城鎮韌性防空演習」，上午10時全縣啟動人車管制及疏散避難機制。張惇涵首先前往防災協作中心屏東市公所，接著陸續視察屏東基督教醫院、屏東市農會銷售部倉庫及屏東市大同國民小學，視察醫療降載及地下化演練、執行中央供應站結合配售站演練，以及第三類急救站開設演練；周春米則赴太平洋百貨公司屏東店、屏東縣政府財稅局及臺鐵屏東站視察避難演練。

張惇涵表示，屏東動員超過800名人力投入演練，各場域井然有序、準備充足。總統賴清德上任以來，開始推動無劇本演練，實作方式皆是希望災害來臨時更游刃有餘，達到政府服務不中斷、公私協力不中斷，及人民生活不中斷等3個「不中斷」。他說，周春米「治軍嚴謹」，一定會讓屏東整體救災能量更好，中央也會全力支持。

周春米表示，本次演練模擬敵軍空襲造成「通訊網路受阻」情境，由縣府聯合國家通訊傳播委員會及數位發展部實施災害救援演練，驗證在通訊受損情況下的行政韌性與應變能力；同時將不同族群避難需求納入演練，針對身心障礙者提供主動引導與協助，並印製多國語言防空文宣，協助外籍移工及國際旅客精準掌握防空資訊。

周春米說，面對國際局勢變化及複合式災害風險日益升高，建立全民共同參與防衛體系更為更要。今年城鎮韌性演習全面整合漢光42號演習，軍民同步操演，象徵全民防衛已由單一機關執行，提升為中央、地方、國軍與民間共同合作的整體防衛架構。唯有平時做好準備、熟悉程序，真正面臨突發狀況時，才能冷靜而有秩序應變。

屏東縣政府民政處表示，今年演習以戰時情境為背景，模擬防空警報發布、重要基礎設施受損、大量傷患救援、民眾疏散避難、民生物資調度及交通運輸等應變作為，並透過實地演練，檢視各項防護措施及跨單位合作效能。

周春米 張惇涵 屏東

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