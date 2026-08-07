漢光演習 陸軍淡水河口演練戰場整補 「美語老師」頂酷暑觀察

國軍漢光42號演習實兵操演進入第3天，陸軍關渡指揮部在淡水河口演練戰場搶修及八輪甲車油料整補科目。官兵在烈陽下演練，赫見4位俗稱「美語老師」的美軍人員也同樣頂著烈日，在酷暑下觀察部隊操作。

關渡指揮部所屬4輛CM-34雲豹甲車、油罐車與行政車隊，今日進駐淡水漁人碼頭建立後勤指揮所，現場首先實施戰場搶修甲車，隨後配合中油的油罐車，以幫浦將柴油抽進軍方的油車，再為甲車實施油料補給。

軍方解釋，中油油罐車出油口只能接同型油罐車或一般加油站的油槽，無法直接為國軍的裝甲車加油，因此必須先以幫浦將油抽到軍方油車，再以軍方油罐車上的油槍為甲車補充油料。

由於野戰部隊配置的是行動式的小型幫浦，要將整車油抽到另一車上相當費時，而上午空曠處高溫高達31度，體感溫度恐怕更高。參演官兵全副武裝，包覆得密不透風，全程依戰場規定出槍警戒，貫徹整個操演課目。

而操演現場除關指部官兵外，另有4名美軍便服人員在國防部翻譯陪同下隨隊，頻繁與傳譯交換意見。美軍人員與部隊保持20公尺左右的距離，可近距觀察部隊運作，記者採訪期間，4名美軍仍同在烈陽下觀察部隊，未進入鄰近房舍躲避酷暑。

國軍漢光42號演習實兵操演進入第3天，陸軍關渡指揮部在淡水河口演練戰場搶修八輪甲車。記者洪哲政/攝影

國軍漢光42號演習實兵操演進入第3天，陸軍關渡指揮部在淡水河口演練戰場搶修及八輪甲車油料整補科目。官兵在烈陽下演練。記者洪哲政/攝影

漁人碼頭操演現場除關指部官兵外，另有3名美軍便服人員（打馬賽克者）在國防部翻譯陪同下隨隊觀摩，頻繁與傳譯交換意見。同在酷暑下觀察部隊。記者洪哲政/攝影

陸軍關指部官兵配合中油的油罐車，以幫浦將柴油抽進軍方的油車，再以隨車油槍為甲車實施油料補給。記者洪哲政/攝影