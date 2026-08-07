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視導高雄城鎮韌性演習 蕭美琴：檢驗指揮體系運作等三能力

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
副總統蕭美琴上午視導高雄市2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習。圖／總統府提供
副總統蕭美琴上午視導高雄市2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習。圖／總統府提供

漢光演習城鎮韌性演習進行中，副總統蕭美琴上午視導高雄市2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習，檢驗「指揮體系持續運作」、「民間力量整合」及「醫療體系持續運作」三項能力，盼透過演習強化各體系在高度壓力下能迅速轉換、整合資源並持續運作，展現全民防衛韌性。

總統府指出，蕭美琴在高雄市政府消防局，視導聯合應變指揮管制中心，瞭解異地備援強固處所規畫及本日演習重點；她赴前鎮區公所，視導防災協作中心實體演練；接著前往急救責任醫院－高雄榮民總醫院，聽取該院醫療營運韌性、演習期程簡報，並視導地下替代醫療空間，瞭解醫療降載及後撤等演練情形。

蕭美琴表示，過去城鎮韌性演習與漢光演習分別舉辦，今年首度合併辦理；今天的演習不僅是驗證相關程序，更重要的是確認當城市面臨極端挑戰時，各項決策能否迅速到位、有效銜接，確保民眾生活安全且維持正常秩序。

蕭美琴表示，當前所面對的威脅越來越多元且複雜，無論是天然災害、重大事故，或區域情勢變化等複合因素，都可能在短時間內對地方政府的運作帶來挑戰；韌性不僅在於單一能力是否到位，更重要的是整合各種複合式能力，在高度壓力下迅速轉換、整合資源並持續運作。

蕭美琴指出，今天視導幾項重點，首先要檢驗指揮體系在高度壓力下，能否維持正常且持續運作；高雄市長及市府團隊在相關應變工作上都非常有經驗，而指揮體系如何進行軍民協作，也是今天共同檢視的重要項目。第二，檢驗民間力量的整合能力，從替代役，到社區、志工及各項民間資源，能否迅速投入、有效整合。第三是檢驗醫療體系持續運作的能力，驗證重大事件發生時，醫療體系面對大量傷患及醫療資源調度的壓力，以及體系本身需要進行調整、甚至可能移地的情況下，在高壓環境中能否提供民眾最好的醫療救護。

蕭美琴 城鎮韌性演習 演習

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