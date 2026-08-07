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影／城鎮韌性防空演習視察新營示範點 黃偉哲端槍打靶、吃口糧

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營，市長黃偉哲試槍。記者周宗禎／攝影
「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營，市長黃偉哲試槍。記者周宗禎／攝影

「2026南部地區城鎮韌性防空演習」今天上午10點至10點在南高屏三地實施，行政院警政委員李安淳代表到台南與市長黃偉哲視察示範點新營火車站、全聯、南瀛親子館及新營國民小學等處狀況，認為全程路面淨空、民眾配合，「顯然已建立韌性意識、演練的過程逼真確實。」

上午10點一到，觀摩區新年級民眾配合車輛靠邊停放、行人進入防空避難處所，公車也就近停車、沒有發現民眾違規。黃偉哲除了嘗試開槍打靶、試吃戰鬥口糧，也全程了解防空疏散避難、特種防護團、民防分團編組運作及全民國防教育等實作演練情形，「肯定各項演練準備充分、執行確實。」

黃偉哲表示，近年烏俄及美伊戰爭提醒民眾防空應變能力重要。現代化戰爭許多細節更需要民眾提前做好應對準備。今年演習採取人車管制，在警報施放、人員的疏散等都更加擬真，也比較接近實際，演習也加入如何讓民間發揮動員和防空意識等元素，跟以前制式的操演有些差別。

黃偉哲表示，演習期間市民展現高度配合，無論在地下室或親子悠遊館等避難場所，都能依照要求落實防空避難措施，不僅顯示全民防災、防空意識逐步提升，也有助於將演習經驗轉化為面對災害或緊急狀況時的實際應變能力。

黃偉哲肯定演習準備充分、情境逼真，並感謝內政部、國防部、後備指揮部、警察及所有勤務人員的全力支持。他指出，台南過去歷經丹娜絲風災造成房屋損毀、民眾安置，以及凱米颱風強降雨造成淹水等考驗，市府持續從實際災害經驗中強化防災整備。目前各里均已配置柴油發電機並備妥油料，必要時可為避難場所提供緊急電力，支應照明、手機充電及空氣流通等基本需求，提升民眾避難期間的安全與便利。

黃偉哲說，「寧可百年無戰事，不可一日無戰備」，唯有平時做好萬全準備，才能在突發狀況發生時，盡可能降低生命及財產損失。市府將持續充實防災裝備，警政、消防及相關局處跨單位合作，深化全民防災防空及危機意識，精進城市整體防衛與緊急應變能力，打造安全且具韌性的宜居台南。

民政局指出，演習在盡量不影響民眾日常作息原則下採「有預警、分區、異時」方式，實施30分鐘人、車疏散、避難、交通管制及災害救援等措施，共動員警察、民力及替代役等2880人。

台南市長黃偉哲視察「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營，試吃戰鬥口糧。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲視察「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營，試吃戰鬥口糧。記者周宗禎／攝影

「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營過程逼真。記者周宗禎／攝影
「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營過程逼真。記者周宗禎／攝影

「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營過程逼真。記者周宗禎／攝影
「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營過程逼真。記者周宗禎／攝影

「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營過程逼真。記者周宗禎／攝影
「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營過程逼真。記者周宗禎／攝影

「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營，市長黃偉哲試槍。記者周宗禎／攝影
「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營，市長黃偉哲試槍。記者周宗禎／攝影

「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營過程逼真。記者周宗禎／攝影
「南部城鎮韌性防空演習」示範點台南新營過程逼真。記者周宗禎／攝影

打靶 黃偉哲 韌性

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