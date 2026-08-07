行動網路降速演練將登場 交通部：搭車、搭機注意「三件事」

「2026城鎮韌性（防空）演習」預定於8月7日、8月10日至8月13日分區舉辦；其中，中區8月10日（一）及北區8月13日（四）演習，將於下午14:30至15:00，首度舉辦「行動網路降速演練」，屆時區域內行動網路均會受到影響。

演習期間台鐵、高鐵及航班皆正常運行，車站及航站亦維持正常作業。

不過，交通部提醒，進行行動網路降速演練時，屆時區域內行動網路速度將受限，連帶影響旅客手機或行動裝置之連線順暢度，當旅客連線購票APP時，可能發生登入、身分驗證、電子車票下載，或線上退（改）票等功能連線較慢或無法即時完成之情形。

為了讓旅客在演習期間順利出行，交通部特別呼籲搭乘台鐵、高鐵及前往機場的旅客，請務必牢記以下「三大事項」：

一、提前完成取票、或備妥實體票卡。

二、演習期間請提早出發，比平常多預留30分鐘到站。

三、網路連線不順時，善用車站與航站wifi、或洽站務人員協助。

交通部重申，需於演習期間進出台鐵、高鐵車站、或機場航站之旅客，請務必提前規劃行程、提早到站，交通部已督導雙鐵與航空單位加派人力協助，全力保障旅客權益與旅運順暢。