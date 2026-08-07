影／漢光42號演習第3天 M1A2T戰車首度開進桃園機場反機降

國軍「漢光42號演習」實兵演練今天進入第3天，首度出動4輛M1A2T主力戰車開進桃園國際機場，搭配雲豹甲車、工兵部隊及機場相關單位，共同實施反機降操演。此次演習背景為桃園機場是重要戰略據點，一旦遭敵軍機降奪取並控制，恐成為兵力與物資補給基地，進一步威脅台北政經中心，因此部隊首要任務就是阻止敵軍利用機場。

陸軍584旅聯兵二營機步連機步戰鬥隊此次進駐桃園機場，主要任務是執行反機降作戰。若敵軍成功控制機場，不僅可作為登陸場，更能快速建立後勤補給能力，對台北政經中心形成威脅。因此，部隊進入機場後，首先完成火力部署，並在可控制的狀況下，優先運用可逆式阻絕設施遂行防禦。所謂可逆式阻絕，是指可於戰後移除、恢復機場正常運作的設施，主要用於阻止敵軍飛行載具降落，並打擊敵特工與機降部隊，爭取防衛作戰時間。

據了解若敵軍攻勢持續升高，部隊將配合53工兵群、桃園國際機場公司及相關單位，針對跑道及重要設施執行不可逆阻絕作業，必要時摧毀跑道與重要設施，避免機場遭敵軍利用作為登陸及後勤補給基地，達成「我不能用、敵人也不能用」的作戰目標。

此次演習除投入4輛M1A2T主力戰車外，也出動3種車型共6輛雲豹甲車，以及部隊救護車、桃園機場消防大隊化學消防車等車輛，並結合桃園機場公司營運安全處、航務處、航警等單位，利用貨櫃、鋼刺蝟及各式機場車輛設置阻絕設施，共同建構戰時防禦陣地，驗證軍民協同防衛能力。

演練現場可見53工兵群在522機坪架設「鋼刺蝟」阻絕設施，每座重約200公斤，阻絕線寬約60公尺，再搭配貨櫃等大型障礙物形成多重防線。此次演練同時納入航警、航務人員協同應處可疑人物及突發狀況，驗證戰時機場防衛韌性及軍民整合作戰能力。

國軍「漢光42號演習」實兵演練今天進入第3天，桃園國際機場可見53工兵群在522機坪架設「鋼刺蝟」阻絕設施，每座重約200公斤，阻絕線寬約60公尺。記者季相儒／攝影

演練現場可見53工兵群在522機坪架設「鋼刺蝟」阻絕設施，每座重約200公斤，阻絕線寬約60公尺。記者季相儒／攝影

陸軍584旅聯兵二營機步連機步戰鬥隊進駐桃園機場執行反機降作戰，出動3種車型共6輛雲豹甲車。記者季相儒／攝影

國軍「漢光42號演習」實兵演練今天進入第3天，桃園國際機場內模擬戰傷救護。記者季相儒／攝影

國軍「漢光42號演習」實兵演練今天進入第3天，桃園國際機場可見53工兵群在522機坪架設「鋼刺蝟」阻絕設施，每座重約200公斤，阻絕線寬約60公尺。記者季相儒／攝影

此次演習除投入桃園機場消防大隊化學消防車。記者季相儒／攝影

工兵架設完鋼刺蝟後，再搭配桃勤公司以航空貨櫃等大型障礙物形成多重防線。記者季相儒／攝影