直擊「高雄城鎮韌性演習」街頭奇景 市區車水馬龍瞬間變「空城」

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，警報響起，街頭民眾及車輛配合管制就近進行防空疏散避難，本報記者從大樓11樓高處拍下市區街頭演習街頭奇景，轎車靠路邊停、公車停駛，原本車水馬龍的中山一路瞬間宛如空城。

今天上午10時，高雄市2026城鎮韌性防空演習的警報響起，在戶外的民眾和各式汽機車輛有秩序地接受警察及民防執勤人員指揮，就近引導進行疏散避難。

本報記者在新興警分局11樓捕捉演習於10時警報響起後，半小時的演練過程，原本市區主要幹道的中山一路、中正路、博愛路宛如空城，市區如「空城」，從至高點看，馬路上只剩清楚的標誌標線，有車輛緊急靠邊，另有載客的公車乾脆停在公車停等區等候。

新興警分局有員警身穿防彈背心、荷槍實彈在頂樓兩側守護機關的安全；演習半小時結束後，街頭人車恢復正常行駛。

高市警局指出，此次城鎮韌性演習，未傳出有人車違規狀況。

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，警報響起，車水馬龍的中山路宛如空城，新興警分局警方在頂樓防護機關安全。記者劉學聖／攝影

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，警報響起，車水馬龍的市區變「空城」。記者劉學聖／攝影

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，警報響起，車水馬龍的中山路宛如空城，演習後車流恢復正常。記者劉學聖／攝影

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，警報響起，車水馬龍的中山路宛如空城，新興警分局警方在頂樓防護機關安全。記者劉學聖／攝影

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，警報響起，車水馬龍的中山路宛如空城。記者劉學聖／攝影