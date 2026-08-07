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麥考爾：中國比俄羅斯難對付 無人機有助台灣防衛

中央社／ 台北7日電

美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾接受中央社專訪表示，華府緊盯台灣對無人機的認真程度，台灣無人載具特別條例不僅提升美台夥伴關係，也有助台灣防衛能力；他兩週前訪烏克蘭前線，見證無人機消滅俄軍，他說，中國比俄羅斯更難對付，「賴總統有決心、也很強健」。

麥考爾（Michael McCaul）訪台，擔任凱達格蘭論壇開幕演講講者，6日接受中央社專訪。這是麥考爾第三度訪台，先前曾於2023年及2024年訪台，當時不僅中共軍機艦進入台海周圍，麥考爾也遭中國制裁，但他稱之為「榮譽勳章」。

麥考爾表示，美台在貿易、經濟、軍售的同盟關係空前強健。美國國會去年批准110億美元軍售案，相信美國總統川普（Donald Trump）很快就會遞交另一項140億美元軍售案到國會，若有延遲，國會必有所回應。

他提到，訪台期間與「好朋友」立法院長韓國瑜會面時，恭賀國防特別預算條例的通過，也期望無人載具特別條例能在這個月底前通過，會談中感覺到跨黨派立委的合作意願。該條例的通過能展現與美國的夥伴關係，「華府正緊盯著台灣對無人機的認真程度」。

麥考爾認為，台灣的無人載具特別條例與美國國防授權法案中「台灣安全合作倡議」非常契合，參院版本甚至加入了菲律賓，共同生產無人武器系統及無人機的想法非常重要，這對彼此都能受惠。

總統賴清德致力推動國防自主以及非紅供應鏈。麥考爾認為，「你不想要自己的供應鏈被敵方削弱」；獲得美國的民用無人機認證Green UAS以及軍用BlueUAS都至關重要，這提高美國與台灣在無人機的合作意願。如果有用中國零件，當然不會鼓勵美國企業與台灣合作。

他說，「美國顯然曾對錯的對象出口，所以更先意識到供應鏈的重要性。」

麥考爾兩週前出訪烏克蘭，靠近前線戰況。他指出，此行見證無人機戰力，尤其是對抗強權俄羅斯；無人機科技與創新是改變局勢關鍵，花費少卻能造成巨大的傷害，這是現代戰爭的未來。

「烏克蘭的成功與台灣的成功有所連結」，麥考爾認為，中國領導人習近平看到烏克蘭人民反抗意志、扭轉情勢甚至邁向勝利，這都對習近平產生威懾，降低對台進行封鎖或海上隔離的可能性。

麥考爾肯定烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）展現的領導能力，並表示，烏克蘭經過4年戰火仍屹立不搖，大家原以為戰爭4天就會結束了，顯然俄羅斯沒有想像的難對付；反觀中國暗助俄羅斯，實力更勝俄羅斯，在此壓力下，「賴總統有決心、也很強健」。

麥考爾指出，美國根據「台灣關係法」提供台灣必要防衛能力，美方當然希望兩岸能有和平解方，但中國若是違反兩岸現況，「他們正在危險地接近這麼做、進犯台灣領海」，中國將自負後果。

麥考爾說，展現「和平需靠實力」非常重要，而這不僅是台灣向美國購買武器，台灣有美國的全力支持，而背後還有日本、菲律賓、澳洲和韓國，整個印太區域都在盯著習近平，「希望習近平不要誤判」。

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