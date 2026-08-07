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空拍／南部實施城鎮韌性防空演習 高雄鬧區一秒變空城
防空警報聲響起，高雄街頭原本熙來攘往的車流與人潮，瞬間消失！南部地區今天實施2026城鎮韌性（防空）演習，高雄、台南、屏東同步進行，上午10時警報準時發布後，街道立即實施交通及人員管制，民眾依規定就近進入防空避難設施，從空拍畫面俯瞰，原本車水馬龍的高雄鬧區人車立刻被警力安排就地停靠，整條大馬路幾乎看不到人車，從空中往下看，主要幹道明顯少了平時繁忙的車流，路口也不見人潮聚集，整座城市彷彿突然按下「暫停鍵」，呈現與平日截然不同的景象，宛如「一秒變空城」。
國軍漢光42號實兵演練進入第3天，2026年城鎮韌性演習今天上午率先在台南市、高雄市、屏東縣登場，實施各30分鐘防空演練。這次演習除防空警報發布，也同步進行人員疏散、交通管制等項目，藉由模擬空襲情境，測試城市面對突發威脅時的應變能力。隨著警報響起，原本穿梭街頭的機車、汽車紛紛靠邊停妥，行人也迅速離開戶外空間，在警方、民防人員引導下，就近進入地下室或防空避難處所。
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