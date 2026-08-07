影／高雄城鎮韌性演習「宛如空城」 少將評核官點出2大關鍵待建置

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，警報響起，瞬間宛如空城，街頭民眾及車輛配合管制就近或在家中進行半小時的防空疏散避難；軍方及內政部官員視導捷運站、全聯及左營區公所整體演習過程，評核官王之聖少將事後點出避難場域地下室很悶，「空調」與「食物補給」仍「待建置」。

高雄市2026城鎮韌性防空演習，10時警報響起，全市隨即展開交通管制及人員疏散避難，民眾和各式汽機車輛有秩序地接受警察及民防執勤人員指揮，就近引導進行疏散避難。

高鐵、台鐵及捷運各班次列車雖正常行駛，但下車旅客也在執行人員引導下就近蹲下抱頭進行疏散避難，但仍有少數汽車駕駛似乎未意識演習開始，警方吹哨、拿指揮棒引導才靠邊停。

內政部政務次長馬士元、南區後備指揮部指揮官王之聖少將、警察局長趙瑞華以及相關民防管制中心等視導人員分別前往高雄捷運生態園區站、全聯福利中心博愛三店及左營區公所，視導防護團、民防團及防空疏散避難執行。

一行人進入全聯地下室視導，員工依規定蹲下抱頭蹲在牆角，一股霉味撲鼻而來，讓王之聖視導後忍不住說了一句「這裡很悶！」

隨後一行人前往左營區公所視導民眾進入防空疏散避難地下室的情形，一群人原本交頭接耳，見視導人員抵達鴉雀無聲，蹲地抱頭。

王之聖在視導後以評核官身分致詞，指高雄市政府在動線與人流管控表現出「有準備、可執行」的情況，整體演練秩序良好，但王之聖隨後也點出，防空避難的地下室沒有空調。如果待久了一點，大家可能會不舒服，這要慢慢建置。

王之聖並提及在全聯避難，有實體的東西可吃，吃不會有問題，但區公所沒有食物，這部分也需要慢慢做建置。

演習結束後，街頭恢復人流和車流，推著輪椅帶阿嬤過馬路的婦人指，知道有演習，因上午9點帶阿嬤到左營大路診所看診，看完後，遇演習時間逼近，護理人員請他們先留在診所等候，半小時結束後才返家。

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，警報響起，瞬間宛如空城。記者石秀華／攝影

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，全聯員工在地下室就近靠牆角蹲下抱頭避難。記者石秀華／攝影

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，左營區公所人員避難情形。記者石秀華／攝影

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，左營區公所人員避難情形。記者石秀華／攝影

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，軍方、捷運生態園區站旅客蹲牆角抱頭避難情形。記者石秀華／攝影

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，警報響起，瞬間宛如空城。記者石秀華／攝影

高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，警報響起，瞬間宛如空城。記者石秀華／攝影