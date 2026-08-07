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漢光演習 淡水河道阻絕設置防共軍溯河直取首都

中央社／ 新北7日電

國軍漢光42號實兵演習今天第3天，為防範共軍透過淡水河溯河而上，第3作戰區今天進行淡水河道阻絕設置演練，工兵部隊以M3浮橋車與突擊舟在淡水河道設置3道阻絕，並透過河岸兩側的地面部隊火力，防止共軍透過淡水河直取首都政經中樞。

淡水河為國軍近年在大台北防務的重點，國軍昨天首度在淡江大橋進行封橋阻絕演練，藉此延伸淡水河防線，為防止共軍氣墊船與舟艇自淡水河口直接溯河而上在萬華等處登陸侵犯首都中樞，國軍近年多次利用各項演訓在淡水河道演練阻絕設置，強化淡水河防務。

漢光演習今天進入第3天，據了解今天已進入共軍以飛彈攻擊台灣的情境想定，國軍第3作戰區上午執行「淡水河道阻絕設置」演練課目，由陸軍第6軍團53工兵群執行阻絕設置，53工兵群官兵昨天開始在淡水河道執行阻絕設置，透過M3浮橋車與突擊舟在淡水河上作業，設置3道阻絕，今天上午持續進行設置。

中央社記者現場觀察，53工兵群設置的阻絕由河口至上游，分別為第1道的定置漁網，第2道阻絕為浮筒上安裝棧板，上方推疊成品字型3個油桶，第3道阻絕為浮筒上安裝2個油桶再安裝1個鋼刺蝟作為阻絕。

軍方人士證實，第2道、第3道阻絕必要時，均能安裝炸藥與觸發雷，且油桶內亦能裝滿油料，增加炸藥引爆時的威力，此次演練第2、3道阻絕各約設置36組，昨天已設置24組，今天將完成剩餘的阻絕設置，此次阻絕設置的範圍利用寬約600公尺、長500公尺左右的流域進行。

第1台M3浮橋車約在上午8時22分左右自距離捷運淡水站不遠處的淡水營區，駛入淡水河道，開始進行阻絕設置，第2台M3浮橋車約在上午8時44分也自營區駛入淡水河道進行阻絕設置；隸屬於陸軍關渡地區指揮部的數台CM11戰車亦布防於淡水營區內，砲塔上方裝置偽裝網掩護，砲口朝向淡水河口方向警戒，防範共軍突入。

軍方人士指出，國軍除透過淡水河道阻絕設置攔阻共軍舟艇溯河而上外，並透過關指部等部隊組成的淡水河防戰備隊，以布防在淡水河兩岸的地面部隊，透過戰車、迫砲車與步兵肩射武器等火力，以交叉火網殲滅來犯共軍。

漢光 漢光演習 淡水河

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