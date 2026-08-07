影／戰時醫院怎運作？高榮地下醫療空間曝光 蕭美琴親赴視察

城鎮韌性演習首度納入醫學中心，副總統蕭美琴今天上午前往高雄榮民總醫院視察城鎮韌性演練，實地了解防空避難、地下替代醫療空間建置及醫療撤離等應變機制，檢視醫療體系在戰災與重大災害下的應變韌性。

這次演練以醫院遭遇緊急狀況為背景，高雄榮總啟動醫院緊急指揮系統設置地下醫療空間，透過「聞令後動」方式，模擬地下急診、血庫全開、病患收治、醫療調度等應變流程，並安排醫療降載等5項實兵演練，驗證醫院在災難來臨時的醫療量能。

蕭美琴逐一視導檢傷分類站、緊急處置室、燒燙傷隔離帳、急診藥局、血庫、檢驗站、藥材及衛材庫房、供膳區，以及醫療撤離動線等重要設施。

演練過程中，醫護與後勤人員依照想定迅速完成部署與病患轉運，展現平日訓練成果，也凸顯醫學中心在國家整體防衛與醫療韌性中的關鍵角色。

演習以病人安全為最高原則，針對不同災害及戰場情境反覆推演，確保醫療資源能在突發事件中迅速整合，降低醫療中斷風險，同時提升醫院持續運作能力，讓關鍵醫療服務不中斷。

高雄榮總院長陳金順指出，高榮身為南部重要公立醫學中心，也是地區醫療核心，自接獲演習任務後，即成立專責編組，多次模擬各種可能情境，修正應變流程與作業細節。

陳金順說，面對未來可能發生的天然災害或突發事件，高榮已做好充分準備，有信心在第一時間迅速反應、穩定醫療量能，成為南部軍民最堅實的醫療後盾。

他表示，這次城鎮韌性演習將醫療體系納入重點驗證項目，象徵國家安全思維已從傳統防衛延伸至醫療、民生等關鍵基礎設施，盼藉由跨部會整合與實兵演練，強化台灣在重大災害及緊急狀況下的整體應變能力。

城鎮韌性演習首度納入醫學中心，副總統蕭美琴視導高雄榮總地下醫療空間。記者郭韋綺／攝影

城鎮韌性演習首度納入醫學中心，副總統蕭美琴視導高雄榮總地下醫療空間。記者郭韋綺／攝影

副總統蕭美琴（左）視導高雄榮總地下醫療空間，右為高榮院長陳金順。記者郭韋綺／攝影

城鎮韌性演習首度納入醫學中心，副總統蕭美琴視導高雄榮總地下醫療空間。記者郭韋綺／攝影