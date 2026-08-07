漢光演習第四作戰區首次兵推小琉球 建立離島戰鬥前哨

國軍「漢光42號演習」今天進入第2天，第四作戰區首次兵力前推小琉球，跨海驗證防衛作戰預警效能。國軍在完成人員、武器裝備及各項物資海上輸送後，迅速建立離島戰鬥前哨，驗證跨海機動能力，提升早期預警及整體防衛作戰韌性。

演習在官兵登島後，依作戰計畫進入戰術位置、實施陣地工事構築、強化防空預警及反無人機等防護作為；並運用小琉球瞰制南高屏海空要道的地理特性，結合無人機及各式情監偵裝備，執行周邊海、空域監控，掌握敵情動態，厚植戰場預警能力。

第四作戰區表示，小琉球具備南高屏地區及重要海上航道的前瞻優勢，可有效掌握周邊海域、港口及航道動態。這次演練結合離島防衛與整體防衛作戰構想，透過兵力前推部署、陣地工事構築及整合情監偵能量，能有效驗證部隊指揮管制與應變效能，即時掌握敵情，達成防衛作戰目標。

國軍「漢光42號演習」今天進入第2天，第四作戰區首次兵力前推小琉球。圖／第四作戰區提供