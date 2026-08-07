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記者在現場／進入模擬戰區 直擊交火過程

聯合報／ 記者徐宇威／隨軍採訪報導
漢光四十二號演習第二天，第五作戰區在中部重要港口實施關鍵基礎設施防護演練，聯合報記者隨軍採訪。圖／第五作戰區提供
漢光四十二號演習第二天，第五作戰區在中部重要港口實施關鍵基礎設施防護演練，聯合報記者隨軍採訪。圖／第五作戰區提供

漢光四十二號演習昨進入第二天，第五作戰區在中部重要港口實施關鍵基礎設施防護演練，模擬敵方人員侵入港區，並以強大火力襲擾重要設施。港區警消先行應處後，因現場能量不足，第五作戰區戰備部隊奉命馳援，出動三輛雲豹甲車及地面兵力，執行火力壓制、攻堅、戰傷救護及設施恢復等科目。

演練開始後，雲豹甲車迅速趕抵現場，由CM34裝步戰車先行壓制，掩護乘車組員下車戰鬥。官兵隨即持槍向前戰術挺進，搜索並逮捕侵入關鍵設施的敵方人員，交由警方帶回，完成這項跨部門合作的演練。

這次操演除驗證重要港口遭侵擾時的應處能力，聯合報首度以民間隨軍媒體身分加入戰鬥序列，跟隨部隊進入模擬交戰區域，近距離拍攝交火過程。

記者須全程壓低姿態、注意槍口指向，也須跟上部隊移動，並在不干擾戰術行動下完成採訪。

第五作戰區政戰主任梁少將表示，演練整合港務、港警消、海巡及公營事業單位，驗證跨部門戰時協調能力；媒體加入戰鬥序列，也可測試部隊如何兼顧對敵反制與隨軍媒體安全。

漢光演習 演習

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