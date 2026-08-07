聽新聞
0:00 / 0:00
記者在現場／進入模擬戰區 直擊交火過程
漢光四十二號演習昨進入第二天，第五作戰區在中部重要港口實施關鍵基礎設施防護演練，模擬敵方人員侵入港區，並以強大火力襲擾重要設施。港區警消先行應處後，因現場能量不足，第五作戰區戰備部隊奉命馳援，出動三輛雲豹甲車及地面兵力，執行火力壓制、攻堅、戰傷救護及設施恢復等科目。
演練開始後，雲豹甲車迅速趕抵現場，由CM34裝步戰車先行壓制，掩護乘車組員下車戰鬥。官兵隨即持槍向前戰術挺進，搜索並逮捕侵入關鍵設施的敵方人員，交由警方帶回，完成這項跨部門合作的演練。
這次操演除驗證重要港口遭侵擾時的應處能力，聯合報首度以民間隨軍媒體身分加入戰鬥序列，跟隨部隊進入模擬交戰區域，近距離拍攝交火過程。
記者須全程壓低姿態、注意槍口指向，也須跟上部隊移動，並在不干擾戰術行動下完成採訪。
第五作戰區政戰主任梁少將表示，演練整合港務、港警消、海巡及公營事業單位，驗證跨部門戰時協調能力；媒體加入戰鬥序列，也可測試部隊如何兼顧對敵反制與隨軍媒體安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。