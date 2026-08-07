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萬鈞演練 賴總統全副裝備夜登雲豹甲車

聯合報／ 記者李人岳周佑政黃婉婷／台北報導
賴清德總統（左）在萬鈞演練中，身穿防彈背心、頭帶鋼盔，前往國家政軍指揮中心。圖／總統府提供
賴清德總統（左）在萬鈞演練中，身穿防彈背心、頭帶鋼盔，前往國家政軍指揮中心。圖／總統府提供

漢光四十二號實兵演練前天展開為期十天九夜操演，賴清德總統在首日深夜參與「萬鈞演練」，親自登上雲豹甲車前進「國家政軍指揮中心」，昨則視導台北港實兵演練。賴總統說，政府會持續強化國防整備及關鍵基礎設施安全，守護人民安心生活。

漢光演習首日深夜，憲兵部隊在博愛特區執行戰備偵巡，媒體目擊有俗稱「美語老師」的外籍顧問在場觀摩，憲兵雲豹裝甲車隊兵分三路循不同路線出動，其中一路自總統府後方博愛路出發時，還有警車、警用重型機車前導以及特勤中心隨扈車押隊。

總統府昨證實，賴總統配合演習參與「萬鈞演練」，從總統府提供影片可見，賴總統與總統府秘書長潘孟安等人自總統府離開，身穿防彈背心、頭戴防彈盔登上雲豹甲車，隨後隨著裝甲車隊抵達位於大直圓山指揮所的「國家政軍指揮中心」。

「萬鈞計畫」是國防部針對緊急或戰爭危急時，掩護國家元首由地面或空中安全轉移位置制定的行動方案，包括憲兵二○二指揮部、配備雲豹甲車的憲兵二三九營以及空軍救護隊的直升機都編有「萬鈞待命組」，廿四小時待命執行任務。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統與團隊成員配合演習整體規畫，進行緊急狀況下的防衛作戰指揮及國政持續運作演練，藉此檢視指揮體系、跨部門協調及應變機制，確保面對各類突發情勢時，政府維持有效運作，並持續守護國家安全與人民生活。

另外，賴總統昨赴八里台北港視導國軍及海巡署戰力防護與保存演練，他在海委會主委管碧玲等官員陪同下，視導海巡艦裝載號稱「航艦殺手」的雄風三型超音速反艦飛彈，同時也視察海軍高速布雷艇進行水雷裝載作業。

賴總統說，無論多麼先進的武器裝備，要發揮效能，都必須以扎實的人員訓練為基礎。訓練是戰力的根本，也是戰場上最可靠的保障。

美國在台協會（ＡＩＴ）昨在臉書表示，隨著今年度的「城鎮韌性演習」於本月展開，ＡＩＴ也推出「韌性台灣」系列貼文，與大家一起重視台灣的社會韌性與防災整備。此系列也展現美台夥伴關係的緊密，以及美國對台灣提升社會韌性的堅定支持。

賴總統 美國在台協會 台北港 潘孟安 賴清德 漢光演習

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影／配合漢光 賴總統昨夜「萬鈞演練」親登雲豹前進圓山指揮所

府：總統與團隊進行萬鈞演練 檢視指揮體系應變

賴總統視導漢光42號演習 持續強化國防、關鍵基礎設施安全

影／漢光42號今登場 憲兵8輪裝甲車晚間進入博愛特區戰備偵巡

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