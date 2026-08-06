圖輯／淡江大橋首度封橋演習 模擬橋上阻絕敵軍

國軍漢光42號實兵演習5日開始，今天晚間淡江大橋首度實施阻絕演練，晚間八點南下車道封閉，工兵隨即上橋，部署蛇籠、拒馬，以及美製新式裝備「HESCO bastion」（艾斯科防禦工事）該裝備可以快速部署，少數人操作下即可短時間構成一道防護牆。

淡江大橋封閉範圍包括淡水端沙崙路口匝道、觀海路口匝道，及八里端南下人行／自行車道，封閉至明天上午6時。

淡江大橋竣工後迎來首場漢光演習，模擬橋上阻絕敵軍，晚間八點南下路段淡水端實施封橋。記者曾原信／攝影

晚間國軍「漢光42號」演習實兵演練，首度在剛通車的淡江大橋上進行阻絕措施演練，在橋上架設「艾斯科防禦工事」。記者曾原信／攝影

淡江大橋竣工後迎來首場漢光演習，模擬橋上阻絕敵軍，晚間八點南下路段淡水端實施封橋，軍用車輛陸續上橋。記者曾原信／攝影

淡江大橋竣工後迎來首場漢光演習，模擬橋上阻絕敵軍，晚間八點南下路段實施封橋。記者曾原信／攝影

晚間國軍「漢光42號」演習實兵演練，首度在剛通車的淡江大橋上進行阻絕措施演練，在橋上架設防禦工事。記者曾原信／攝影

淡江大橋竣工後迎來首場漢光演習，模擬橋上阻絕敵軍，旁邊河岸旁則有陸軍CM11戰車駐紮。記者曾原信／攝影

淡江大橋竣工後迎來首場漢光演習，模擬橋上阻絕敵軍，旁邊河岸旁則有陸軍CM11戰車駐紮，戰車蓋著偽裝網，炮口對向河面。記者曾原信／攝影

晚間國軍「漢光42號」演習實兵演練，首度在剛通車的淡江大橋上進行阻絕措施演練，在橋上架設「艾斯科防禦工事」，模擬阻絕敵軍。記者曾原信／攝影

淡江大橋竣工後迎來首場漢光演習，模擬橋上阻絕敵軍，旁邊河岸旁則有陸軍CM11戰車駐紮，戰車蓋著偽裝網難以察覺，而不遠處還有釣魚民眾。記者曾原信／攝影