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淡江大橋首次封橋！漢光演習阻絕演練 工兵設置三道防線模擬阻敵

聯合報／ 記者李人岳曾原信 ／台北即時報導
晚間國軍「漢光42號」演習實兵演練，首度在剛通車的淡江大橋上進行阻絕措施演練，模擬阻絕敵軍。記者曾原信／攝影
晚間國軍「漢光42號」演習實兵演練，首度在剛通車的淡江大橋上進行阻絕措施演練，模擬阻絕敵軍。記者曾原信／攝影

漢光演習第二天，隨著戰況推演，北部第三作戰區6日晚在今年剛通車的淡江大橋實施道路阻絕演練。工兵部隊在淡江大橋上設置消波塊、鋼刺蝟與蛇籠鐵絲網，以及HESCO機動阻絕牆等設施，建構三道防線，防止假想敵軍利用淡江大橋衝入大台北中樞。

淡江大橋橫跨淡水河口，今年通車後成為淡水、八里之間的交通樞紐，也成為淡水河口河防重心，軍方配合今年漢光演習，首度在淡江大橋演練道路阻絕，防止假想敵軍從八里台北港方向，利用淡江大橋直衝台北市中樞核心。

第三作戰區出動一整個戰鬥工兵連的兵力，和大型吊車、工兵傾洩車等機具，在寬13公尺的路面上，設置三組阻絕，分別以H型消波塊，鋼刺蝟搭配蛇腹型鐵絲網，及兩層HESCO機動式防爆牆，總共三道防護關卡，形成縱深200公尺的阻絕陣地。據指出，一系列阻絕設施可以在4個小時內完成設置並且快速撤收。

淡江大橋在晚間8點封閉南下車道，工兵部隊隨即展開駛入各式機具，展開阻絕設施的架設作業，全程預計到清晨6點結束管制，恢復道路通行。

漢光演習第二天，北部第三作戰區6日晚在剛通車的淡江大橋實施道路阻絕演練。工兵部隊在淡江大橋上設置消波塊、鋼刺蝟、蛇籠鐵絲網，以及HESCO機動阻絕牆等三道防線，防止假想敵軍利用淡江大橋衝入大台北中樞。記者曾原信／攝影
漢光演習第二天，北部第三作戰區6日晚在剛通車的淡江大橋實施道路阻絕演練。工兵部隊在淡江大橋上設置消波塊、鋼刺蝟、蛇籠鐵絲網，以及HESCO機動阻絕牆等三道防線，防止假想敵軍利用淡江大橋衝入大台北中樞。記者曾原信／攝影

漢演習第二天，北部第三作戰區6日晚在剛通車的淡江大橋實施道路阻絕演練。工兵部隊在淡江大橋上設置消波塊、鋼刺蝟、蛇籠鐵絲網，以及HESCO機動阻絕牆等三道防線，防止假想敵軍利用淡江大橋衝入大台北中樞。記者曾原信／攝影
漢演習第二天，北部第三作戰區6日晚在剛通車的淡江大橋實施道路阻絕演練。工兵部隊在淡江大橋上設置消波塊、鋼刺蝟、蛇籠鐵絲網，以及HESCO機動阻絕牆等三道防線，防止假想敵軍利用淡江大橋衝入大台北中樞。記者曾原信／攝影

漢光演習第二天，北部第三作戰區6日晚在剛通車的淡江大橋實施道路阻絕演練。工兵部隊在淡江大橋上設置消波塊、鋼刺蝟、蛇籠鐵絲網，以及HESCO機動阻絕牆等三道防線，防止假想敵軍利用淡江大橋衝入大台北中樞。記者曾原信／攝影
漢光演習第二天，北部第三作戰區6日晚在剛通車的淡江大橋實施道路阻絕演練。工兵部隊在淡江大橋上設置消波塊、鋼刺蝟、蛇籠鐵絲網，以及HESCO機動阻絕牆等三道防線，防止假想敵軍利用淡江大橋衝入大台北中樞。記者曾原信／攝影

晚間國軍「漢光42號」演習實兵演練，首度在剛通車的淡江大橋上進行阻絕措施演練，在橋上架設蛇籠，模擬阻絕敵軍。記者曾原信／攝影
晚間國軍「漢光42號」演習實兵演練，首度在剛通車的淡江大橋上進行阻絕措施演練，在橋上架設蛇籠，模擬阻絕敵軍。記者曾原信／攝影

晚間國軍「漢光42號」演習實兵演練，首度在剛通車的淡江大橋上進行阻絕措施演練，在橋上架設「艾斯科防禦工事」，模擬阻絕敵軍。記者曾原信／攝影
晚間國軍「漢光42號」演習實兵演練，首度在剛通車的淡江大橋上進行阻絕措施演練，在橋上架設「艾斯科防禦工事」，模擬阻絕敵軍。記者曾原信／攝影

漢光演習晚間實施淡江大橋阻絕演習，南下車道封閉。記者曾原信／攝影
漢光演習晚間實施淡江大橋阻絕演習，南下車道封閉。記者曾原信／攝影

淡江大橋竣工後迎來首場漢光演習，模擬橋上阻絕敵軍，旁邊河岸旁則有陸軍CM11戰車駐紮。記者曾原信／攝影
淡江大橋竣工後迎來首場漢光演習，模擬橋上阻絕敵軍，旁邊河岸旁則有陸軍CM11戰車駐紮。記者曾原信／攝影

淡江大橋 漢光演習 淡水河 演習

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