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漢光演習金防部軍民整合 鋼刺蝟消波塊執行阻絕
國軍漢光42號實兵演練今天第2天，金防部於交通要道執行阻絕架設，並徵用民間吊車吊掛消波塊置放。金防部表示，此次發揮軍民整合力量，建構防區重層阻絕與縱深防禦戰力。
根據陸軍金門防衛指揮部提供新聞資料，本次演練採「實人、實物、實時、實地、實情、實作」方式，依據想定仿真戰場實況，金防部戰鬥工兵連以貨櫃模組化方式載運各式阻絕器材，並運用制式機具，於金湖鎮交通要道架設蛇腹型鐵絲網、鋼刺蝟、水泥阻絕設施，依計畫執行聯外道路阻絕架設，先制預應縱深防禦，強化陣地防衛能量。
金防部表示，同時在後備輔導幹部協助下，徵用民間45噸吊車及平板式拖車，執行消波塊吊掛置放，強化複合式阻絕力度，充分發揮「軍民整合」力量，建構防區重層阻絕與縱深防禦戰力。
金防部指出，此次藉「軍民整合協調運作」，展現外島獨立作戰韌性，並透過工兵部隊先制執行阻絕，削弱敵機動力，更為防衛作戰開創有利機勢。
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