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配合漢光演習 新北光復橋、市道106線等路段交管

中央社／ 新北6日電

配合漢光演習新北淡江大橋、光復橋、市道106線陸續實施交通管制，板橋光復橋12日深夜至13日上午清晨全線封閉，請民眾改行駛萬板大橋等，公車也將改道並取消部分停靠站。

國軍漢光42號實兵演習自8月5日至14日實施，新北市交通局表示，為配合演習，淡江大橋6日晚間8時至7日上午6時，往八里方向全面管制，淡水端沙崙路口南下入口匝道及中正路51巷濱海匝道皆管制通行，八里端南下側人行與自行車道入口也同步管制。

交通局提醒，管制期間往八里方向用路人請改道關渡大橋，另原行經淡江大橋公車路線988、989、990改行駛關渡大橋，988、990公車往八里方向取消停靠「八里（忠孝路）」站。

板橋區光復橋7日凌晨0時至2時封閉新北市往台北市方向車道，調撥對向通行；12日晚間11時至13日上午5時全線封閉，用路人請改道行駛萬板大橋、華翠橋或華中橋。

光復橋管制期間，234、705公車改道行駛萬板大橋，取消停靠「中山民生路口」、「埔墘國小」、「埔墘（中山路）」、「埔墘派出所」、「光復橋」、「西園路2段」等6站，265（含區、夜）公車改道行駛萬板大橋，取消停靠「埔墘派出所」、「光復橋」、「西園路2段」等3站。

另外，林口區市道106線（台15線至下福橋）11日晚間6時至12日晚間9時全線管制通行，僅開放當地住戶進出。

交通局建議用路人提前規劃改道，避開管制時段及路段，行經管制路段也請減速慢行，維護行車安全。

漢光演習 新北 淡江大橋 關渡大橋

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