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漢光實兵保護輝達台灣總部天空 天弓3型飛彈首度部署此地

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍天弓3型防空飛彈首度進駐北市基隆河與外雙溪交會處的雙溪遊艇碼頭，隔著承德路與北士科園區遙遙相望。圖／讀者提供
空軍天弓3型防空飛彈首度進駐北市基隆河與外雙溪交會處的雙溪遊艇碼頭，隔著承德路與北士科園區遙遙相望。圖／讀者提供

國軍漢光42號演習實兵操演第2日，空軍天弓3型防空飛彈首度部署在緊臨台北市士林科技園區的雙溪遊艇碼頭，就在輝達（NVIDIA）台灣新總部預定地周邊地帶，直線距離僅880公尺。

操演今日進入第二天，空軍愛國者、天弓3型防空飛彈四出疏散部署。北市新店愛國者連部署到新店陽光運動公園，射擊中心與愛3、愛2發射架分開部署，實施防空警戒；另有弓3發射排進駐松山機場。

空軍防空飛彈部隊在北市部署位置愈發多元。1個天弓3型發射排首度進駐基隆河與外雙溪交會處的雙溪遊艇碼頭，包含射控中心，隔著承德路與北士科遙遙相望，飛彈部署位置距輝達台灣總部的北士科T18基地只有880公尺。這是空軍防空飛彈首度部署此地，掩護重要國際科技公司的意味濃厚。雙溪遊艇碼頭同時有海軍陸戰隊士兵活動，可能是兩棲突擊快艇河上巡邏中繼站。

空軍天弓3型防空飛彈首度進駐北市基隆河與外雙溪交會處的雙溪遊艇碼頭，隔著承德路與北士科園區遙遙相望。圖／讀者提供
空軍天弓3型防空飛彈首度進駐北市基隆河與外雙溪交會處的雙溪遊艇碼頭，隔著承德路與北士科園區遙遙相望。圖／讀者提供

空軍天弓3型防空飛彈首度進駐北市基隆河與外雙溪交會處的雙溪遊艇碼頭，隔著承德路與北士科園區遙遙相望。圖／讀者提供
空軍天弓3型防空飛彈首度進駐北市基隆河與外雙溪交會處的雙溪遊艇碼頭，隔著承德路與北士科園區遙遙相望。圖／讀者提供

實兵 飛彈 漢光演習 輝達

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