日防衛白皮書刪台海攸關安保 學者：未淡化中國威脅論述

日本防衛省日前公布「2026年版防衛白皮書」，其內容刪除台海「攸關日本安保」的表述，引起關注。學者分析，此舉可能是為避免加劇日中緊張關係，但東京並未因此淡化中國帶來的安全威脅。

這份白皮書延續去年的評估，認為中國是日本面臨的「前所未有、最大的戰略挑戰」，並指出中國近年多次在台灣周邊海空域舉行軍演，中國軍方正試圖將常態化軍事活動塑造成既成事實，同時藉此提升實戰能力。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，最新白皮書僅保留「台海情勢穩定對國際社會穩定很重要」，刪除台海「攸關日本安保」字句，引起外界關注台日關係是否出現變化，以及日本首相高市早苗「台灣有事」評論是否有所淡化。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南在中央廣播電台撰文表示，高市去年提出「台灣有事」可能構成日本的「存立危機事態」，引發日中關係緊張；今年白皮書的「存立危機事態」只出現在安保法制的一般性說明，完全沒有與台灣連結。

他解讀：「這是官僚體系處理政治過熱的典型手法：撤掉北京可以直接引用、抗議的句子，留下更完整的作戰判斷。」

洪耀南在文章中分析最新白皮書時指出，今年最敏感的變化在於涉台措辭。

他寫道，歷年白皮書談到台海通常會陳述：台海情勢穩定「不僅攸關我國安全保障，對國際社會穩定也非常重要」。不過，最新版在「台灣周邊動向」及「美台關係」兩節中刪掉句中的「攸關我國安全保障」。

此外，去年的白皮書稱台海和平穩定已成為「包括我國在內，整個國際社會」日益關切的問題；今年的版本則改成「不僅印太地區，（而是）整個國際社會」。

洪耀南觀察到，日本再次從句子裡消失，但3處刪改的方向一致：「中國威脅沒有淡化，日本卻主動退出台海論述的主語位置。」

淡江大學全球政治經濟學系教授蔡錫勲告訴BBC中文網，認為台日關係因此生變的想法是反應過度。他說，日本新版白皮書仍提到將與「同盟國及同志國（理念相近國家）」攜手合作因應安全挑戰，台灣也被納入所謂同志國範疇，顯示台日關係仍持續深化。

蔡錫勲惋惜，台灣許多人並未接收到日本的用詞「同志國」，因此沒有適當回應這個用詞。

他說，日本無法單獨面對中國、北韓與俄羅斯，因此日台的防衛協力已經進入新階段，而不是一直停留在舊階段的用詞。

例如，台灣作為日本的「同志國」，正能在東京提出的「新型作戰方式」領域與日本合作。受到俄烏戰爭影響，日本最新白皮書新增介紹人工智慧（AI）、無人機、太空、網路及電磁作戰等「新型作戰方式」。

新加坡獨立國際關係評論員鄧銘傑則向BBC中文網指出，在幾乎以美中為框架的區域對話中，台灣與日韓是否能（或是否正在）進行更深度的合作，幾乎未受關注，然而日本其實可當作指標，判斷美國處理區域關係的戰略走向。

例如，若高市調整「台灣有事」說法，意味著與北京維持穩定關係是優先要務；若高市並未這麼做，代表東京仍維持既有的嚇阻邏輯；第3種可能性則是高市雖未正式撤回發言，但相關言論已悄悄淡化。

BBC中文網綜合受訪學者的看法指出，新版白皮書持續強調日美同盟毫不動搖，並深化與志同道合國家的合作，反映高市內閣在當前背景下的戰略選擇：對內說明強化防衛的必要性，對外則避免再加劇日中緊張關係。