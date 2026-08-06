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視導漢光演習 賴總統：持續強化國防、整備守護人民安心生活

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
漢光42號演習今天進入第二天，賴清德總統前往台北港視導。圖／總統府提供
漢光42號演習今天進入第二天，賴清德總統前往台北港視導。圖／總統府提供

漢光42號演習今天進入第二天，賴清德總統前往台北港視導。賴總統在臉書表示，無論多麼先進的武器裝備，要發揮效能，都必須以扎實的人員訓練為基礎。訓練是戰力的根本，也是戰場上最可靠的保障。政府會持續強化國防整備及關鍵基礎設施安全，提升全社會的應變能力

賴總統表示，今天上午，他前往台北港，視導漢光42號演習的實兵演練，並了解在演習的推演想定下，海巡艦艇、相關裝備、港區重要設施的戰備整備，包括如何結合國軍、海巡、港務及民間力量，發揮有效應對緊急事態的協調與應變能力。

賴總統說，台北港是北部重要的海運貨物進出港及產業物流港，更是國家關鍵基礎設施的重要一環。平時，港口支撐貨物運輸、產業發展及民生所需；相關單位必須持續做好安全防護與應變整備，提升面對各類突發狀況的處置能力。

賴總統表示，漢光演習的目的，就是透過實地演練，檢驗人員、裝備及各項應變機制是否準備周全。昨天晚上，他也與國安團隊進行「萬鈞演練」，檢視緊急狀況下的防衛作戰指揮、跨部門協調及國政持續運作機制；今天則來到台北港，了解第一線單位與重要設施的整備情形。

賴總統說，無論多麼先進的武器裝備，要發揮效能，都必須以扎實的人員訓練為基礎。訓練是戰力的根本，也是戰場上最可靠的保障。各單位平時勤實精練、建立合作默契，遇到狀況時，才能迅速掌握情勢、合作無間，確實完成每一項任務。

賴總統表示，他要感謝所有參與演習的國軍、海巡、港務及相關單位同仁。政府會持續強化國防整備及關鍵基礎設施安全，提升全社會的應變能力，讓國家面對各種挑戰時，都有充分準備，守護人民安心生活。八月是「國家團結月」，漢光演習已經開始，他要請全體國人一起為所有參與演訓的人員打氣加油。

漢光演習 國防 賴清德

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