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漢光演習第2天 馬防部結合民間物力驗證全民防衛韌性
國軍「漢光42號實兵演習」第2天，馬防部今天實施重要港口防衛演練，並結合民間物力，建構多層次阻絕設施，驗證軍民協調機制與全民防衛韌性。
馬祖防衛指揮部今天發布新聞稿指出，「漢光42號演習」實兵演練第2天，馬防部實施重要港口防衛演練，模擬敵軍可能自港口登陸，由工兵部隊結合民間物力，運用蛇腹型鐵絲網、紐澤西護欄、遊覽車及廢棄車輛等阻材，建構多層次阻絕設施，驗證重要港口防護及軍民協調機制。
馬防部表示，官兵依地形特性於防區灘際架設蛇腹型鐵絲網，於岸際重要道路及聯外通道設置紐澤西護欄、遊覽車及廢棄車輛等非制式阻材，形成縱深阻絕配置，以延緩敵軍行動並提升防護效能。
馬防部說，今天另一重點為民間車輛及物資依全民防衛動員機制納入演練，驗證全民防衛韌性。
馬防部透過新聞稿強調，今天的演練以實兵、實時、實裝、實地、實作方式，檢視要港防衛、阻絕設置及民間物力運用等課目，並驗證支援與被支援部隊間的任務分工及協調機制，結果將作為精進防區戰備整備與應變能力的重要依據。
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