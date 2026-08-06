快訊

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

不轉彎？白海豚颱風周末龜速擦邊 氣象署不排除這地發陸警

今年第6次！北韓發射彈道飛彈 落在日本專屬經濟區外

聽新聞
0:00 / 0:00

漢光演習第2天 馬防部結合民間物力驗證全民防衛韌性

中央社／ 連江縣6日電
國軍漢光42號實兵演習一連實施10天9夜，馬祖防衛指揮部6日實施重要港口防衛演練，由工兵部隊結合民間物力，運用蛇腹型鐵絲網等阻材，建構多層次阻絕設施。馬祖防衛指揮部提供／中央社
國軍漢光42號實兵演習一連實施10天9夜，馬祖防衛指揮部6日實施重要港口防衛演練，由工兵部隊結合民間物力，運用蛇腹型鐵絲網等阻材，建構多層次阻絕設施。馬祖防衛指揮部提供／中央社

國軍「漢光42號實兵演習」第2天，馬防部今天實施重要港口防衛演練，並結合民間物力，建構多層次阻絕設施，驗證軍民協調機制與全民防衛韌性。

馬祖防衛指揮部今天發布新聞稿指出，「漢光42號演習」實兵演練第2天，馬防部實施重要港口防衛演練，模擬敵軍可能自港口登陸，由工兵部隊結合民間物力，運用蛇腹型鐵絲網、紐澤西護欄、遊覽車及廢棄車輛等阻材，建構多層次阻絕設施，驗證重要港口防護及軍民協調機制。

馬防部表示，官兵依地形特性於防區灘際架設蛇腹型鐵絲網，於岸際重要道路及聯外通道設置紐澤西護欄、遊覽車及廢棄車輛等非制式阻材，形成縱深阻絕配置，以延緩敵軍行動並提升防護效能。

馬防部說，今天另一重點為民間車輛及物資依全民防衛動員機制納入演練，驗證全民防衛韌性。

馬防部透過新聞稿強調，今天的演練以實兵、實時、實裝、實地、實作方式，檢視要港防衛、阻絕設置及民間物力運用等課目，並驗證支援與被支援部隊間的任務分工及協調機制，結果將作為精進防區戰備整備與應變能力的重要依據。

國軍漢光42號實兵演習展開，馬祖防衛指揮部6日實施重要港口防衛演練，模擬敵軍可能自港口登陸，由工兵部隊結合民間物力，運用阻材建構多層次阻絕設施，驗證重要港口防護及軍民協調機制。馬祖防衛指揮部提供／中央社
國軍漢光42號實兵演習展開，馬祖防衛指揮部6日實施重要港口防衛演練，模擬敵軍可能自港口登陸，由工兵部隊結合民間物力，運用阻材建構多層次阻絕設施，驗證重要港口防護及軍民協調機制。馬祖防衛指揮部提供／中央社

漢光演習 馬祖 實兵演練

延伸閱讀

馬防部漢光演習模擬設施遭敵襲擾 驗證應變能力

漢光演習台北港防禦 後備動員貨輪及漁船航道封阻

漢光演習　國防部聚焦多域拒止、韌性防衛能力

漢光42號實兵演習 彰化無人機偵蒐臨戰訓練

相關新聞

漢光演習第2天 馬防部結合民間物力驗證全民防衛韌性

國軍「漢光42號實兵演習」第2天，馬防部今天實施重要港口防衛演練，並結合民間物力，建構多層次阻絕設施，驗證軍民協調機制與...

賴總統視導漢光42號演習 持續強化國防、關鍵基礎設施安全

賴清德總統6日前往新北八里視導漢光42號演習，實地了解八里守備區部隊執行戰力防護、兵力保存及戰場應變作為，並慰勉參演官兵辛勞。

漢光驗證平戰轉換作業 賴總統視導海巡艦裝載「航艦殺手」超音速飛彈

漢光演習第二天，賴清德總統前往八里地區視導「國軍及海巡署戰力防護與保存」實兵演練，他並在海委會主委管碧玲等官員陪同下，視導海巡艦裝載「雄風三型」超音速反艦飛彈。這也是這款飛彈繼去年漢光演習後，再次展現「平戰轉換」搭載軍用反艦飛彈的能力。

防空警報響別趴趴走！嘉義8月10日演習最高可罰15萬元

2026城鎮韌性（防空）演習中部地區將於8月10日下午2時30分至3時舉行，嘉義縣全縣同步實施30分鐘防空警報、人車疏散避難及交通管制。嘉義縣警察局提醒，演習期間民眾應依警察、義警及民防人員引導避難，若違反相關管制規定，最高可處15萬元罰鍰。

影／記者搭雲豹步兵戰車隨軍機動 女駕駛先會開甲車才去學開小客車

漢光42號演習進入跨夜操演，第五作戰區所屬部隊在5日完成戰甲車戰備裝載後，於夜間展開長距離戰術機動。聯合報隨軍記者實際搭乘CM34雲豹裝步戰車，跟隨車隊前往指定戰術位置。而駕駛這輛裝步戰車的，是一名2000年出生的女性駕駛兵；特別的是，她先學會駕駛雲豹甲車，之後為了取得軍用車輛駕駛資格，才另外去考一般小客車駕照。

漢光ing 卓榮泰：著重指揮官臨機決策、跨軍種作戰、驗證地方動員應變

今年漢光42號演習已於昨日展開10天9夜的實兵演練。行政院長卓榮泰今天在行政院會指出，此次以實戰化訓練為核心，著重指揮官臨機決策、部隊狀況處置及跨軍種聯合作戰能力，磨練部隊在實戰環境應處能力，藉以展現國軍持續精進聯合作戰能力及建軍備戰成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。