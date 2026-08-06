漢光演習第四作戰區首度前推小琉球 驗證跨海機動力

漢光42號演習第2天，負責南部防務的第四作戰區表示，小琉球具備南高屏地區及重要海上航道的前觀優勢，可有效掌握周邊海域、港口及航道動態，因此依防衛作戰構想首度將兵力前推至小琉球，驗證跨海機動能力。

今天是漢光演習第2天，根據公開資訊，負責東部防務的第二作戰區、北部防務的第三作戰區分別實施要港防護演練；負責中部防務的第五作戰區則機動前往戰術位置；負責南部防務的第四作戰區首次將兵力前推至小琉球、跨海機動。

第四作戰區透過新聞稿表示，依防衛作戰構想，首度將兵力前推至小琉球，在完成人員、武器裝備及各項物資海上輸送後，部隊迅速建立離島戰鬥前哨，驗證跨海機動能力，提升早期預警及整體防衛作戰韌性。

第四作戰區指出，官兵在登島後即依作戰計畫進入戰術位置，實施陣地工事構築，強化防空預警及反無人機等防護作為，並運用小琉球瞰制南高屏海空要道的地理特性，結合無人機及各式情監偵裝備，持續執行周邊海空域監控。

第四作戰區說明，小琉球具備南高屏地區及重要海上航道的前觀優勢，可有效掌握周邊海域、港口及航道動態；本次演練結合離島防衛與整體防衛作戰構想，透過兵力前推部署、陣地工事構築及整合情監偵能量，能有效驗證部隊指揮管制與應變效能，即時掌握敵情徵候，以利達成防衛作戰目標。

第五作戰區指出，凌晨執行機動任務，依敵情想定將M60A3戰車、CM33等主戰車輛實施戰力保存，單位完成裝備檢整、通聯測試及車輛檢查後，迅速機動前往戰術位置，驗證部隊戰備整備、快速機動及臨機應變能力。

第三作戰區表示，官兵在基隆地區執行要港防護演練，模擬敵特工入侵北部地區重要港口，意圖奪占港口控制權，遂派遣CM32、CM34雲豹八輪甲車及戰鬥人員前往實施要港防護，運用30公厘機砲、T91步槍等武器殲滅所在敵軍，確保重要港口安全。

第二作戰區提到，官兵於花蓮港實施要港防衛作戰演練，模擬敵軍企圖突入港區，奪取重要設施控制權；官兵依令迅速機動至戰術位置，執行港區警戒、目標搜索及火力部署等任務。