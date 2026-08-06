賴總統視導漢光42號演習 持續強化國防、關鍵基礎設施安全

賴清德總統6日前往新北八里視導漢光42號演習，實地了解八里守備區部隊執行戰力防護、兵力保存及戰場應變作為，並慰勉參演官兵辛勞。

賴總統抵達後，首先登上八里艦聽取海巡艤裝裝備介紹及濱海打擊場景說明，並實地視導飛彈槽，了解飛彈槽配置及飛彈戰備掛載等情形；離艦後前往碼頭水雷裝載區，聽取水雷裝載簡報；隨後至南碼頭聽取53工兵群台北港阻絕設置及反資敵報告，了解官兵實際操演情形。

包括國防部長顧立雄、國安會諮詢委員劉得金、海委會主委管碧玲、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、海巡署長張忠龍、作戰區指揮官連志威等皆出席行程。

賴總統表示，今天上午，他前往台北港，視導漢光42號演習的實兵演練，並了解在演習的推演想定下，海巡艦艇、相關裝備、港區重要設施的戰備整備，包括如何結合國軍、海巡、港務及民間力量，發揮有效應對緊急事態的協調與應變能力。

賴總統指出，台北港是北部重要的海運貨物進出港及產業物流港，更是國家關鍵基礎設施的重要一環。平時，港口支撐貨物運輸、產業發展及民生所需；相關單位必須持續做好安全防護與應變整備，提升面對各類突發狀況的處置能力。

他提到，漢光演習的目的，就是透過實地演練，檢驗人員、裝備及各項應變機制是否準備周全。5日晚上，他也與國安團隊進行「萬鈞演練」，檢視緊急狀況下的防衛作戰指揮、跨部門協調及國政持續運作機制；6日則來到台北港，了解第一線單位與重要設施的整備情形。

賴總統說，無論多麼先進的武器裝備，要發揮效能，都必須以扎實的人員訓練為基礎。訓練是戰力的根本，也是戰場上最可靠的保障。各單位平時勤實精練、建立合作默契，遇到狀況時，才能迅速掌握情勢、合作無間，確實完成每一項任務。

他感謝所有參與演習的國軍、海巡、港務及相關單位同仁。政府會持續強化國防整備及關鍵基礎設施安全，提升全社會的應變能力，讓國家面對各種挑戰時，都有充分準備，守護人民安心生活。八月是「國家團結月」，漢光演習已經開始，請全體國人一起為所有參與演訓的人員打氣加油。

有關「萬鈞演練」，總統府發言人郭雅慧補充說明，配合演習整體規畫，賴總統與團隊成員進行緊急狀況下的防衛作戰指揮及國政持續運作演練，藉此檢視指揮體系、跨部門協調及應變機制，確保面對各類突發情勢時，政府維持有效運作，並持續守護國家安全與人民生活。