漢光驗證平戰轉換作業 賴總統視導海巡艦裝載「航艦殺手」超音速飛彈

漢光演習第二天，賴清德總統前往八里地區視導「國軍及海巡署戰力防護與保存」實兵演練，他並在海委會主委管碧玲等官員陪同下，視導海巡艦裝載「雄風三型」超音速反艦飛彈。這也是這款飛彈繼去年漢光演習後，再次展現「平戰轉換」搭載軍用反艦飛彈的能力。

漢光演習進入第二天，賴總統今天前往新北市八里地區，視導八里守備區『戰力防護與保存』實兵演練，賴總統在國安會副秘書長劉得金、國防部長顧立雄、海委會主委管碧玲、陸軍司令呂坤修等官員陪同下，聽取第三作戰區官員簡報，並且視察海巡署「八里艦」吊裝「雄風三型」超音速反艦飛彈作業。

海巡署「八里艦」屬安平級巡邏艦，是海巡署參考海軍沱江級飛彈巡邏艦所設計建造的雙船體艦艇，平時執行海上執法與救援，戰時可透過「平戰轉換」，船舯同樣可搭載「雄風二型」或「雄風三型」反艦飛彈。

八里艦曾在2024年8月「海空軍精準彈藥射擊」中，驗證海巡「平戰轉換」效能，成功試射一枚雄三飛彈，去年漢光演習期間，同級的萬里艦也曾經驗證在海軍人員的協助下裝載雄二、雄三飛彈。

雄風三型反艦飛彈是中科院開發的超音速反艦飛彈，標準型射程約150公里，增程型可達400公里，飛行速度可達3.5倍音速，因可大幅壓縮目標艦的反應時間而被外界譽為「航艦殺手」。目前普遍配備在海軍成功級、沱江級等主戰艦艇上。空射型雄三飛彈目前也正搭配經國號戰機進行測試中。

賴總統同時也視導海軍高速佈雷艇進行水雷裝載作業，特別的是今天北部戶外雖超過34度高溫，賴總統仍穿著有F-16V名牌的飛行夾克，視導各項演練。

漢光演習第二天，賴清德總統前往八里地區視導國軍及海巡署戰力防護與保存」實兵演練，並視導海巡艦裝載「雄風三型」超音速反艦飛彈作業。圖／總統府提供