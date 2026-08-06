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防空警報響別趴趴走！嘉義8月10日演習最高可罰15萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣8月10日防空演習，人車疏散管制不配合最高罰15萬元。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣8月10日防空演習，人車疏散管制不配合最高罰15萬元。圖／嘉義縣警局提供

2026城鎮韌性（防空）演習中部地區將於8月10日下午2時30分至3時舉行，嘉義縣全縣同步實施30分鐘防空警報、人車疏散避難及交通管制。嘉義縣警察局提醒，演習期間民眾應依警察、義警及民防人員引導避難，若違反相關管制規定，最高可處15萬元罰鍰。

嘉義縣警局表示，演習期間全縣實施人、車管制，商家、公司及其他有人員活動場所，包括居家民眾，都應緊閉門窗或窗簾，避免人員進出；公、民營工廠自動化、無人化生產系統可照常運作，但仍須關閉門窗並管制人員，台電不實施斷電。

防空疏散避難設施的所有人、管理委員會、保全或住戶，聽到防空警報後，應主動開啟地下室車道鐵捲門、柵欄及其他出入口，讓周邊民眾就近進入避難。行走於道路的行人及車輛駕駛、乘員，則應依警察及民防人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

演習期間高鐵、台鐵列車正常行駛，但下車旅客及接送親友者，須配合現場人員疏散避難；高速公路及快速公路交流道採「准下不准上」，行駛於高速公路及快速公路的車輛原則上不管制，下交流道後則須配合避難。

若人在空曠地區，可利用周邊地形、涵洞、地下道或橋墩下方等具有掩蔽功能的場所避難。國內各機場、港口的飛機、船舶照常起降、靠離及行駛，但下機旅客及接送親友者，同樣須接受警察及民防人員引導疏散。

局長古瑞麟表示，防空演習目的在讓防、救災人員熟悉應變作業，也讓民眾了解災害發生時如何自保及等待救援，呼籲民眾8月10日聽到防空警報後，配合警察、義警及民防人員指揮、管制及疏散避難，以免因違反規定受罰。

嘉義 演習 韌性

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